Сотрудники сельхозуправления Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге

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ТАЛДЫКОРГАН. 26 МАЯ - Экс-глава и сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге, выделенных на субсидирование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении экс-руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" и других должностных лиц.
По предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 000 000 тенге, выделенных на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы", путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости", - говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции РК.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.