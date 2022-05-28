В Туркестанской области замакима района подозревают в получении взятки

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НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Казахстане за 4 месяца правонарушения совершили почти 20 тысяч человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из 20 тысяч правонарушителей 18,5 тысячи составили граждане РК, 464 - граждане СНГ, 69 - граждане стран, не входящих в состав СНГ. В подавляющем большинстве случаев преступниками были мужчины (17,5 тысячи человек), женщин среди нарушителей всего 2,5 тысячи человек. 454 нарушителя были несовершеннолетними", - информирует finprom.kz.

По данным аналитиков, 79,2%, или 15,8 тысячи правонарушителей, составили безработные. Их численность сократилась на 3,3% за год. Еще 1,4 тысячи нарушителей были рабочими, 381 человек - госслужащими, 339 человек - учащимися, 261 человек - частными предпринимателями.

Сообщается, что чаще всего за январь - апрель 2022 года в Казахстане преступники совершали правонарушения против собственности: 63,1% от общей численности, или 12,6 тысячи человек, на 3,2% меньше, чем годом ранее.

В этом сегменте чаще всего попадались на кражах, мошенничестве, мелких хищениях, грабежах, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Популярны" среди преступников также правонарушения против личности (1,7 тысячи человек, минус 6,6% за год) и транспортные уголовные правонарушения (1,4 тысячи человек, плюс 5,6%)", - отмечают эксперты.

По данным аналитиков, за январь - апрель текущего года уголовные правонарушения в стране совершили 20 тысяч человек - на 1,9% меньше, чем годом ранее. В том числе 3,8 тысячи человек совершили уголовные проступки, 7,2 тысячи человек - преступления средней тяжести, 5,4 тысячи человек - тяжкие преступления, 3,1 тысячи человек - преступления небольшой тяжести, 459 человек - особо тяжкие преступления.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года на уголовных правонарушениях попались 20,4 тысячи человек, минус 25,6% за год", - подчеркнули они.

В региональном разрезе больше всего преступников попалось на правонарушениях в Алматинской области: 2,4 тысячи человек - на 0,5% меньше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы (2,3 тысячи человек, минус 5,8%) и столица (1,7 тысячи человек, плюс 8,5%).

Отмечается, что меньше всего преступников пришлось на Кызылординскую область: 436 человек против 466 человек годом ранее.

Наибольший годовой рост численности преступников наблюдался в Северо-Казахстанской области (на 10,9%, до 801 человека), наибольшее сокращение - в Жамбылской области (на 15,2%, до 832 человек).