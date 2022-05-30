Арсенал незарегистрированного оружия изъяли у жителя Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Столичный антимонопольный департамент завершил расследование в отношении дорожных компаний ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой". Они привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на общую сумму 539,9 миллиона тенге за картельный сговор на закупках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судебные разбирательства длились практически год.

Расследование проходило по факту картельного сговора между ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила 14,7 млрд тенге.

Тогда было установлено, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене", - сообщили в АЗРК .

В частности, 9 апреля 2020 года организатор закупок АО "НК "КазАвтоЖол" объявил тендер на сумму 7 280 315 541 тенге. ТОО "АБК-Автодор НС" предложило цену, равную стартовой - 7 280 315 541 тенге, а ТОО "Казахдорстрой" снизило цену на 0,004%, или на 315 541 тенге, от стартовой, предложив 7 млн 280 тысяч тенге. По итогам конкурса ТОО "Казахдорстрой" было признано победителем.

В результате по итогам 7 лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены, где выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы", - информирует ведомство.

В отношении ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" были возбуждены административные дела. По итогам рассмотрения предприятия привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на сумму: ТОО "АБК-Автодор НС" - 106,3 млн тенге, ТОО "Казахдорстрой" - 433,5 млн тенге.

Постановления судов вступили в законную силу.

ТОО "АБК-Автодор НС" уже оплатило часть штрафа в размере 54,7 млн тенге.