Боранбаеву и Сатыбалды продлили арест

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - На один месяц продлили сроки ареста Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды и Гульмире Сатыбалды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 июня 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.", - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.

Также 8 июня суд продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Сатыбалд К.

Помимо этого, 7 июня специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.

О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

О задержании Кайрата Боранбаева стало известно 16 марта.