Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017

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АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Антикоррупционная служба Алматы проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Расследование проводится по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов "Универсиады 2017 года в городе Алматы", сообщает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.
По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО "Ария-Жана Астана" проводятся досудебные расследования в других регионах.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, в марте Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.
Кайрата Сатыбалды задержали 13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 16 марта была задержана его супруга по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере.
4 апреля следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей.