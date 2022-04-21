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Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017

20.04.2022, 18:36 8466
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Антикоррупционная служба Алматы проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Расследование проводится по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов "Универсиады 2017 года в городе Алматы", сообщает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.
 
По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО "Ария-Жана Астана" проводятся досудебные расследования в других регионах.
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 
Напомним, в марте Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. 
 
Кайрата Сатыбалды задержали 13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 16 марта была задержана его супруга по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере. 
 
4 апреля следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей.
 

новости по теме

Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов

20.04.2022, 20:19 6301
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
Фото: sarbaz.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Задержан экс-командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Кайдар Каракулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемире Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (Халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования "Юг", - сообщает пресс-служба МВД РК.

 
Напомним, 15 марта президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд перестановок в командном составе Вооруженных сил Республики Казахстан. Распоряжением главы государства Кайдар Каракулов освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
 
26 августа 2021 года поступила первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.
 

Пьяный житель Акмолинской области оторвал нос сожительнице

20.04.2022, 19:01 7926
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - 19 апреля в отдел полиции Зерендинского района поступило сообщение о том, что в приемный покой центральной районной больницы за помощью обратилась местная жительница, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пострадавшей поставили диагноз "травматическая ампутация носа", сообщает Polisia.kz
 
Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине в порыве гнева нанес 33-летний сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность. 
 
Следственным отделом Зерендинского РОП в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
 
В настоящее время пострадавшая сообщила полицейским, что намерена примириться с сожителем.
 

В Акмолинской области неизвестные подожгли административное здание

20.04.2022, 18:28 9116
В Акмолинской области неизвестные подожгли административное здание
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - 19 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило заявление от сотрудника местного исполнительного органа о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 18 апреля около 03.30 совершили поджог административного здания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в здании государственного органа произошел пожар, возгорание случилось около 03.30, очаг пожара в настоящее время устанавливается. Сумма ущерба составила 6 млн тенге, сообщает Polisia.kz
 
Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". 
 
В ходе проведения осмотра места происшествия изъята трехлитровая стеклянная банка со специфическим запахом, предмет пластикового происхождения со специфическим запахом. 
 
Для установления лиц, совершивших либо причастных к этому преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей. 
 
Жертв и пострадавших нет, пожар локализован сотрудниками ОЧС Аршалынского района.
 

В Караганде в отношении Единого расчетного центра комуслуг начато расследование

20.04.2022, 18:11 9841
КАРАГАНДА. 20 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент по Карагандинской области провел анализ рынка биллинговых услуг за 2018 - 2020 годы и 6 месяцев 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам анализа установлено, что ТОО "Единый расчетный центр коммунальных услуг" (ТОО "ЕРЦКУ"), затраты которого включены в тарифы субъектов естественных монополий, получает прибыль, в разы превышающую его затраты. Это влияет на отпускной тариф для потребителей региона, сообщает eKaraganda.
 
По итогам анализа в действиях ТОО "ЕРЦКУ" выявлены признаки нарушения конкурентного законодательства РК в части установления, поддержания монопольно высоких или низких цен на биллинговые услуги. 
 
На основании выявленных фактов антимонопольный департамент по Карагандинской области начал расследование в отношении Единого расчетного центра.
 

Начато досудебное расследование в отношении АНПЗ

20.04.2022, 17:28 10546
Начато досудебное расследование в отношении АНПЗ
Фото: polisia.kz
АТЫРАУ. 20 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент по Атырауской области совместно и региональной прокуратурой выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в рамках проверки деятельности ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" под руководством прокуратуры по Атырауской области выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020 - 2021 годах, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Заключение антимонопольного департамента направлено в прокуратуру по Атырауской области для принятия процессуального решения.
 
Региональной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении ТОО "АНПЗ" по статье 221 "Монополистическая деятельность" УК РК и передано в департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020 - 2021 годах.
 

Подозреваемые в создании финпирамиды вайнеры арестованы на 10 суток

20.04.2022, 12:01 15471
Подозреваемые в создании финпирамиды вайнеры арестованы на 10 суток
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - С санкции суда вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу на 10 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - говорится в сообщении горского суда Алматы.

 
В суде отметили, что следствие не представило материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца.
 
В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье следствие вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей, добавили в пресс-службе. 

Как сообщалось ранее, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды.  Вайнер Саидбаев  объявлен в розыск.
 

Ущерб на 6 миллиардов тенге нанесла государству группа обнальщиков

20.04.2022, 11:58 15921
Ущерб на 6 миллиардов тенге нанесла государству группа обнальщиков
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В столице осуждена группа обнальщиков, причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности", - проинформировали в пресс-службе агентства.

 
По данным АФМ РК, в обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
 

Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом АФМ", - добавили в пресс-службе.

 

Угрозами поджога группа вымогателей вынуждала бизнесмена платить им деньги в Актюбинской области

20.04.2022, 11:36 13941
АКТОБЕ. 20 АПРЕЛЯ - В Актюбинской области задержана группа вымогателей, которая угрозами поджога требовала от бизнесмена платить им деньги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
48-летний предприниматель обратился 12 апреля в дежурную часть департамента полиции Актюбинской области с заявлением о том, что неизвестные лица путем угрозы поджога его продуктового магазина вымогают у него деньги. По словам потерпевшего, подозреваемые требовали ежемесячно выплачивать им по 400 тысяч тенге.
 
При передаче денежных средств в сумме 100 тысяч тенге полиция задержала с поличным четверых подозреваемых. Ими оказались жители Актюбинской области. 

Задержанные дали признательные показания, денежные средства изъяты, информирует Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Вымогательство". Двое подозреваемых водворены в ИВС города Актобе. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
 

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