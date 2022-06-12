В алматинском детском саду выявлено крупное хищение

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АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Ауэзовском районе Алматы задержан молодой человек 2002 года рождения, у которого полицейские изъяли 6 свертков с наркотиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам задержанного, он нашел эти свертки и решил оставить себе.

Уголовное дело зарегистрировано по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.