АЗРК выявило нарушения в деятельности рынка "Алтын Орда"

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АТЫРАУ. 22 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор 38-летнему жителю города Кульсары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным azh.kz, он обвинялся в убийстве местного пастуха на одной из зимовок в Жылыойском районе.

Как следует из материалов уголовного дела, 25 января этого года К. выехал в степь на поиски своего скота, встретил на пути местного пастуха и его помощника, и они втроем сели распивать спиртное. В ходе общения возник конфликт, кульсаринец связал руки и ноги 60-летнему пастуху и зарезал его кухонным ножом, словно жертвенного барашка, после чего скрылся с места преступления", - информирует издание.

Помощник пастуха обратился в районный отдел полиции, и полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в 3 километрах от зимовки. Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Как сообщили в пресс-службе областного суда, вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетеля, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

Отмечается, что прокурор просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы. Подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы.