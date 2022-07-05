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В Кокшетау задержали столичного закладчика "синтетики"

04.07.2022, 19:31 6371
В Кокшетау задержали столичного закладчика "синтетики"
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - В мае сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности в областном центре был задержан 33-летний житель Нур-Султана, подозреваемый в закладке наркотических и психотропных веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Астанчанина оперативники задержали на месте преступления. При личном обыске у него изъяли 88 свертков с порошкообразным веществом белого, желтого и синего цветов со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz
 
Как показала экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP весом более 39 граммов, что относится к особо крупному размеру. 
 
Как установили полицейские, задержанный ранее занимался закладкой синтетических наркотиков на территории столицы, а в мае приехал в Кокшетау.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296, часть 4, УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами", фигурант на период следствия задержан и водворен в изолятор временного содержания.
 
В Казахстане за полгода из преступного оборота изъято более 3,3 тонны различных наркотиков. По информации Министерства внутренних дел РК, за первое полугодие выявлено порядка 1300 наркопреступлений, в том числе почти 800 фактов сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.
 

новости по теме

В Павлодарской области произошло двойное убийство

04.07.2022, 17:49 8966
В Павлодарской области произошло двойное убийство
Фото: polisia.kz
ПАВЛОДАР. 4 ИЮЛЯ - В селе Береговое Павлодарской области произошло двойное убийство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, 3 июля в 02.10 во дворе частного дома обнаружены тела 46-летней хозяйки и ее 48-летнего сожителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. 
 
Отмечается, что несовершеннолетний сын погибшей не пострадал, поскольку укрылся в одном из помещений. 
 

По подозрению в данном преступлении установлен и задержан 22-летний сельчанин. На месте проведены необходимые следственные действия. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК Республики Казахстан - "Убийство двух и более лиц". Подозреваемый водворен в ИВС", - проинформировали в департаменте полиции. 

 
В полиции добавили, что обстоятельства совершения преступления будут установлены в ходе следствия. По делу назначен процессуальный прокурор.
 

Военная прокуратура выявила факты хищения имущества на 825 млн тенге

04.07.2022, 16:18 10481
Военная прокуратура выявила факты хищения имущества на 825 млн тенге
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Органами военной прокуратуры выявлены хищения военного имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Органами военной прокуратуры проводятся проверки обеспечения сохранности военного имущества в воинских частях Министерства обороны. По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено 8 уголовных дел", - сообщили в Главной военной прокуратуре.

 
Отмечается, что расследование осуществляется специальными прокурорами Главной военной прокуратуры.
 
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

Незаконную продажу алкоголя и дизтоплива пресекли в Атырауской области

04.07.2022, 15:52 10931
Незаконную продажу алкоголя и дизтоплива пресекли в Атырауской области
Фото: КГД МФ РК
АТЫРАУ. 4 ИЮЛЯ - В Атырауской области пресечена незаконная продажа подакцизной продукции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной продукции выявлены нарушения по 2 физическим лицам, которые незаконно продавали 1300 литров нелегальной алкогольной продукции и 2500 литров дизельного топлива", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. 

 
Материалы дела направлены в Жылыойский районный суд.
 
Всего за первое полугодие текущего года в Атырауской области пресечены факты незаконной реализации 139 тысяч литров дизельного топлива, 338 тысяч литров бензина, 4 тысяч литров алкогольной продукции и 260 пачек табачной продукции, сообщили в КГД.
 

Браконьеры выловили рыбу на 11,5 млн тенге в Туркестанской области

04.07.2022, 12:44 12256
Браконьеры выловили рыбу на 11,5 млн тенге в Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской обл
ТУРКЕСТАН. 4 ИЮЛЯ - В результате специальной операции оперативниками криминальной полиции ДП Туркестанской области пресечена деятельность браконьеров, промышлявших незаконной добычей рыбных ресурсов на территории трех районов области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержана группа браконьеров, состоящая из 7 человек, жителей Туркестанской области, один из которых ранее судимый. 
 

Члены группы, укомплектованные всем необходимым для ловли рыбы, в том числе лодками, костюмами и электроудочками, превратили добычу природных ресурсов в источник дохода. Браконьеры в ночное время выезжали на Шардаринское и Коксарайское водохранилища, где, пользуясь отсутствием инспекторов природоохраны, незаконно ловили рыбу. Затем подозреваемые вывозили незаконный улов на двух автомашинах и сбывали добычу на рынках Шымкента. Полученную выгоду браконьеры распределяли между собой", - рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов. 

 
В настоящее время доказана их причастность к трем фактам незаконной добычи рыбы, в результате которой причинен ущерб на общую сумму свыше 11,5 миллиона тенге. 
 

При обыске по месту жительства у подозреваемых изъяты 2 автомашины, 3 лодки, 4 лодочных двигателя, 10 удочек, 6 рыболовных костюмов, 2 радиостанции и другие рыболовные принадлежности, а также более 120 рыболовных сетей и свыше 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы", - рассказали в областном ДП.

 
Трое подозреваемых арестованы, в отношении остальных членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
 

Следствием проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". Выясняются все обстоятельства произошедшего", - резюмировал Сахов.

 

АФМ расследует хищение в AsiaCredit Bank

04.07.2022, 12:13 13601
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО "AsiaCredit Bank", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в АФМ, расследование ведется по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 
 

В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 УПК РК. В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сказано в сообщении.

 

Более 3,3 тонны наркотиков изъято из оборота за полгода в Казахстане

04.07.2022, 11:38 14026
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане за полгода из преступного оборота изъято более 3,3 тонны различных наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства внутренних дел РК, за первое полугодие выявлено порядка 1300 наркопреступлений, в том числе почти 800 фактов сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. 
 
За указанный период пресечена деятельность трех ОПГ, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков канабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области, а также реализацией синтетических наркотиков в Павлодарской области.
 
Изъято более 3,3 тонны различных наркотиков, в том числе порядка 2 тонн марихуаны, 366 килограммов гашиша и 84 килограмма синтетических наркотиков. Ликвидирована 21 нарколаборатория. 
 
С начала года выявлено и направлено для блокирования порядка 1,4 тысячи интернет-ресурсов по сбыту наркотиков.
 
Зарегистрировано 103 уголовных дела по рекламе и пропаганде наркотиков.
 

В Нур-Султане задержали журналиста по подозрению в вымогательстве

03.07.2022, 12:22 22446
В Нур-Султане задержали журналиста по подозрению в вымогательстве
Фото: telegram/Kozachkov offside
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - В Нур-Султане антикоррупционной службой задержан журналист Махамбет Абжан, подозреваемый в вымогательстве крупных денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М. Абжана, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений", - сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК. 

 
По данным агентства, утром 3 июля в результате проведенной спецоперации Махамбет Абжан задержан с поличным после получения 50 млн тенге и водворен в ИВС департамента полиции Нур-Султана.
 

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - информирует пресс-служба агентства.

 

Бывший начальник шымкентской колонии получил 9 лет лишения свободы за коррупцию

02.07.2022, 09:28 33196
Бывший начальник шымкентской колонии получил 9 лет лишения свободы за коррупцию
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 2 ИЮЛЯ - Будучи начальником колонии, подсудимый вымогал деньги у заключенных, обещая смягчить наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По материалам следствия было установлено, что, будучи начальником колонии ИЧ 167/3, больше известной как 31-я зона, он вымогал у осужденных 4 миллиона тенге, обещая смягчить наказание для шестерых заключенных и ускорить их условно-досрочное освобождение, информирует портал "Отырар".
 
Экс-начальника колонии приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
 
Приговор еще не вступил в законную силу. 
 
Пока неясно, будет ли защита осужденного обжаловать решение суда. Сам подсудимый за все время процесса так и не признал свою вину, отмечает издание.
 

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