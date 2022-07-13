Разыскиваемого подозреваемого в совершении коррупционного преступления задержали в Москве

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МОСКВА. 12 ИЮЛЯ - В Москве задержан разыскиваемый Антикоррупционной службой Казахстана и Интерполом подозреваемый в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщило Агентство РК по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столичным департаментом Антикоррупционной службы с 2010 года осуществлялся международный розыск Болата Алтынбекова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Российской Федерации совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Республики Казахстан Алтынбеков задержан в Москве и заключен под стражу", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По данным Антикора, чтобы скрыться от следственных органов он изменил свою фамилию с "Алтынбеков" на "Алшер".

В настоящее время инициирована процедура его экстрадиции в Республику Казахстан.

По информации из открытых источников, Болат Алтынбеков руководил компанией "Астана Трейд Интернешнл", которая строила жилые комплексы "Золотой", "Сезам", "Фортуна", "Каминный", "Эдем-Палас", "Олимп-Палас".