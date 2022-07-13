В Шымкенте предпринимателя осудили за растрату бюджетных денег

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ШЫМКЕНТ. 12 ИЮЛЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента окончено досудебное расследование по факту хищения выделенных бюджетных средств по программе "Развитие АПК на 2017-2021 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени двух крестьянских хозяйств предоставил заявку в управление сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента по приобретению породистых овец и возмещению затрат на корма на сумму 13,5 млн тенге. Однако в рамках досудебного расследования установлено, что породистые овцы не приобретены, полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды", - сообщили в департаменте.
Причиненный ущерб полностью возмещен.
Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.