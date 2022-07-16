В Таразе глава отдела управления госдоходов осужден за коррупцию

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ТАРАЗ. 15 ИЮЛЯ - Приговором суда № 2 города Тараза руководитель отдела управления государственных доходов признан виновным за неоднократное получение взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд назначил госслужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

Двое виновных за дачу взятки получили 7 лет лишения свободы каждый.

Еще один подсудимый признан виновным за дачу взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Однако, как отметили в департаменте Антикоррупционной службы по Жамбылской области, на основании закона об амнистии последний освобожден от основного наказания в связи с совершением преступления средней тяжести, не повлекшим причинения ущерба, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

По информации ведомства, глава отдела УГД в ноябре и декабре прошлого года неоднократно получал взятки в сумме 90 000 тенге и 1 250 000 тенге за оказание содействия в неисполнении налогового обязательства по уплате налогов.

Приговор суда не вступил в законную силу.