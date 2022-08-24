В Алматы группа лиц организовала незаконный игорный бизнес с доходом 15 млн тенге

Фото: Depositphotos

АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы выявил группу лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в мегаполисе и Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ликвидировано 4 игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники. Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

По информации ведомства, приговором суда пять фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет.

АФМ предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление арендного помещения для азартных игр предусмотрено уголовное наказание.



