Обманувшего казахстанцев на миллиарды тенге организатора финпирамиды осудили на 18 лет

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АКТОБЕ. 26 АВГУСТА - Подсудимым по делу о финансовой пирамиде "Гарант 24 Ломбард", обманувшим казахстанцев на миллиарды тенге, дали различные сроки лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жанболата Есиркепова, который, по версии следствия, организовал пирамиду, приговорили к 18 годам заключения. Такой же срок получил еще один обвиняемый. Остальных приговорили к длительным срокам лишения свободы", - сообщает газета "Диапазон".
Приговор продолжат зачитывать после праздников на следующей неделе. Тогда будет решена судьба вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших.
Напомним, деятельность сети финансовых пирамид по стране закончилась зимой 2020 года. Тогда правоохранители провели масштабные обыски в офисах компаний, задержали их руководителей и сотрудников. Следствие установило, что никакой предпринимательской работы эти компании не вели, а вся их суть заключалась в цели получить деньги. Часть полученных денег направляли на выплату вознаграждений по ранее заключенным договорам, остальное присваивали организаторы и участники ОПГ", - пишет издание.
Среди потерпевших есть медики, маркетолог, даже сотрудник банка, уборщица, сотрудники крупных актюбинских компаний. В обвинении указано, что участники пирамид пользовались малограмотностью населению в финансовых вопросах, но среди потерпевших много людей с высшим образованием. Они вкладывали в финансовые пирамиды от сотен тысяч тенге до десятков миллионов.
Компании также выкупали у казахстанцев автомобили по ценам на 20 процентов выше рыночных, но рассчитывались за них в рассрочку. Купленные таким образом автомобили перепродавали по ценам ниже рыночных, тем самым обеспечивали поступление денег в криминальную схему. По версии следствия, организовал самый масштабный финансовый обман уроженец Актюбинской области Жанболат Есиркепов. В итоге вся его преступная деятельность вылилась в 3700 томов уголовного дела и ущербом в 30 миллиардов тенге", - пишет "Диапазон".