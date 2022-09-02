Очередной схрон с оружием обнаружили возле озера Сайран в Алматы

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АЛМАТЫ. 1 СЕНТЯБРЯ - В Алматы обнаружен очередной схрон с оружием. Тайник, заваленный сломанными сухими ветками, обнаружен в Алмалинском районе, неподалеку от озера Сайран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Речь идет о двух гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра, газовом пистолете ПМ, а также боевых патронах", - сообщил оперуполномоченный учреждения ЛА 155/13 ДУИС Алматы Рахат Нурбеков.
По предварительным данным, найденное оружие было похищено в ходе массовых беспорядков в январе этого года. Истинная его принадлежность будет установлена после проведения экспертизы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 2, УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия).