В Петропавловске горожанку осудили за убийство мужа-полицейского

ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 СЕНТЯБРЯ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор жительнице Петропавловска, подозреваемой в убийстве мужа-полицейского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, информирует "Петропавловск.news".
Отмечается, что это минимальное наказание, предусмотренное санкцией части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Вина подсудимой установлена показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями экспертиз. Приговор не вступил в законную силу.
По данным издания, инцидент произошел ночью 25 мая текущего года.
Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, нанесла своему 32-летнему супругу, который 5 лет работал полицейским, ножевое ранение в грудь. От полученной травмы он скончался на месте.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области садист изрезал ножом бывшую жену на глазах у матери.