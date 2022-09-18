Подросток на автомобиле насмерть сбил девочку в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Подросток за рулем сбил девочку-подростка в селе Кайнар Туркестанской области. Она скончалась, не доехав до больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.





О случившейся трагедии сообщение в Ордабасинский РОП поступило утром 16 сентября.





Полицейские установили, что водитель автомобиля марки LADA 211440 - несовершеннолетний подросток не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку-подростка, которая шла по тротуару.





Девочка скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.





Несовершеннолетнего водителя и его пассажира госпитализировали с различными телесными повреждениями.





Как выяснилось, подросток забрал машину отца без разрешения. Ведется досудебное расследование, сообщает Polisia.kz



