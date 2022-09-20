В Костанайской области задержали вооруженных браконьеров с тушей кабана

КОСТАНАЙ. 19 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области 16 сентября задержали троих вооруженных браконьеров с тушей дикого кабана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе рейда остановили автомашину Niva. В салоне находились мужчины в возрасте 65, 57 и 36 лет, местные жители. При осмотре транспортного средства в прицепе обнаружена туша дикого кабана", - информирует Polisia.kz.

По данным полиции, в салоне автомобиля найдены гладкоствольное ружье, два охотничьих ножа и 77 патронов. Разрешительных документов на осуществление охоты мужчины не имели.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота).

Отмечается, что с начала года в регионе зарегистрировано 11 фактов незаконной охоты.