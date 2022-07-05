Браконьеры выловили рыбу на 11,5 млн тенге в Туркестанской области

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КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - В мае сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности в областном центре был задержан 33-летний житель Нур-Султана, подозреваемый в закладке наркотических и психотропных веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Астанчанина оперативники задержали на месте преступления. При личном обыске у него изъяли 88 свертков с порошкообразным веществом белого, желтого и синего цветов со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz

Как показала экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP весом более 39 граммов, что относится к особо крупному размеру.

Как установили полицейские, задержанный ранее занимался закладкой синтетических наркотиков на территории столицы, а в мае приехал в Кокшетау.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296, часть 4, УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами", фигурант на период следствия задержан и водворен в изолятор временного содержания.