Браконьеры выловили рыбу на 11,5 млн тенге в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской обл
ТУРКЕСТАН. 4 ИЮЛЯ - В результате специальной операции оперативниками криминальной полиции ДП Туркестанской области пресечена деятельность браконьеров, промышлявших незаконной добычей рыбных ресурсов на территории трех районов области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержана группа браконьеров, состоящая из 7 человек, жителей Туркестанской области, один из которых ранее судимый.
Члены группы, укомплектованные всем необходимым для ловли рыбы, в том числе лодками, костюмами и электроудочками, превратили добычу природных ресурсов в источник дохода. Браконьеры в ночное время выезжали на Шардаринское и Коксарайское водохранилища, где, пользуясь отсутствием инспекторов природоохраны, незаконно ловили рыбу. Затем подозреваемые вывозили незаконный улов на двух автомашинах и сбывали добычу на рынках Шымкента. Полученную выгоду браконьеры распределяли между собой", - рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.
В настоящее время доказана их причастность к трем фактам незаконной добычи рыбы, в результате которой причинен ущерб на общую сумму свыше 11,5 миллиона тенге.
При обыске по месту жительства у подозреваемых изъяты 2 автомашины, 3 лодки, 4 лодочных двигателя, 10 удочек, 6 рыболовных костюмов, 2 радиостанции и другие рыболовные принадлежности, а также более 120 рыболовных сетей и свыше 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы", - рассказали в областном ДП.
Трое подозреваемых арестованы, в отношении остальных членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствием проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". Выясняются все обстоятельства произошедшего", - резюмировал Сахов.