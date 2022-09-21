К трем годам тюрьмы и многомиллионному штрафу приговорены браконьеры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 20 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарской области за незаконную охоту на редких животных к трем годам лишения свободы и выплате 21 млн тенге приговорили двух охотников - приверженцев деструктивного течения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Баянаульский районный суд признал виновными двух жителей Павлодара в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 337 УК РК (Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, с причинением крупного ущерба).

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься охотой сроком на 6 лет и конфискацией ружья. Кроме того, суд обязал выплатить ущерб в пользу государства в размере 21 млн тенге. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме", - сообщили в полиции.

Подозреваемые были задержаны за незаконную охоту на редких животных в Баянаульском районе. У них изъяли две шкуры рыси и тушу косули.

Также отмечается, что осужденные являются представителями деструктивного течения "салафизм", информирует Polisia.kz

В полиции добавили, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года.



