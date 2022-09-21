УРАЛЬСК. 20 СЕНТЯБРЯ - В понедельник, 19 сентября, в 14.10 32-летний водитель грузовика в наркотическом опьянении сбил троих школьников в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Управляя автомашиной ГАЗ-53, двигаясь по улице Доспанова, напротив автобусной остановки "30-я школа" 32-летний водитель допустил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов.
Дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса, пояснили в полции.
В результате ДТП несовершеннолетние, 2009, 2010 и 2011 годов рождения, госпитализированы в областную детскую больницу, информирует Polisia.kz.
Согласно медосвидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345, часть 1, УК РК "Нарушение правил дорожного движения".
Жители Талгарского района перекрыли участок трассы, где на пешеходном переходе насмерть сбили школьника.