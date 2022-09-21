Жители Талгарского района перекрыли участок трассы, где на пешеходном переходе насмерть сбили школьника.

КОНАЕВ. 20 СЕНТЯБРЯ - В Талгарском районе Алматинской области местные жители вышли на трассу и перекрыли дорогу после того, как на пешеходном переходе под колесами автомобиля погиб 10-летний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Жаналык. Водитель совершил наезд на ребенка. По предварительным данным, под колесами авто погиб 10-летний школьник. После смертельного случая жители села вышли на трассу и перекрыли дорогу", - сообщает Talgarnewskz.
В полиции уточнили, что трагедия произошла 19 сентября в 18.45.
Водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген - Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека).
Назначены соответствующие экспертные исследования.