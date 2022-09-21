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На окраине Тараза обнаружили арсенал оружия

20.09.2022, 19:15 15936
ТАРАЗ. 20 СЕНТЯБРЯ - При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудники УБОП ДП и ОКП УП Тараза на окраине города обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из мешка изъяты 2 единицы автомата Калашникова, газовый пистолет марки FBI8000, светошумовая граната, магазины от автомата, штык-нож, полицейская каска, резиновая палка и около 200 патронов различного калибра, сообщает пресс-служба ДП региона.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
 

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В Мангистауской области пресечена деятельность финпирамиды "Ата-мекен 2021"

21.09.2022, 12:08 1751
АКТАУ. 21 СЕНТЯБРЯ - В Мангистауской области выявлена финпирамида, которая маскировалась под потребительский кооператив "Ата-мекен 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В период с 2021 года по 2022 год руководитель и менеджеры потребительского кооператива "Ата-мекен 2021" предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также авто с пробегом и без пробега по выгодным условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 000 000 тенге и недвижимости до 50 000 000 тенге", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

 
Таким образом, подытожили в ведомстве, в действиях данного кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды.
 
Сумма установленного ущерба - 50 млн тенге, наложен арест на имущества и на счета подозреваемых. Проводится досудебное расследование.

 

Кайрат Сатыбалды признал вину и возместил нанесенный "Казахтелекому" ущерб

20.09.2022, 17:45 18476
Кайрат Сатыбалды признал вину и возместил нанесенный "Казахтелекому" ущерб
Фото: azattyq-ruhy.kz
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский бизнесмен Кайрат Сатыбалды сегодня в ходе судебного заседания заключил медиативное соглашение с компанией "Казахтелеком" и возместил нанесенный ей ущерб в размере 40 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Конырбаевым и Муравьевым в ходе судебного процесса по уголовному делу заявил один из адвокатов, сообщили в пресс-службе суда. 
 

Мои подзащитные Бекетов, Мухаметжанулы, Конырбаев и Муравьев согласны с обвинением и признали вину в полном объеме и нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге и 12 млрд тенге. Со стороны Сатыбалдыулы Кайрата данная сумма была возмещена", - заявил адвокат.

 
В свою очередь судья Нурлан Баяхметов заявил, что в медиативном соглашении есть фамилии представителей АО "Казахтелеком" в лице Кишкенбаевой, Кайрата Сатыбалдыулы, его представителя Асель Бахтияркызы, Конурбаева и Муравьева. 
 

Это лица, которые участвуют по эпизодам "скидки" и "последней мили", - отметил судья.


Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. 

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. 
 

В Актау группа религиозных экстремистов пыталась завладеть чужой квартирой

20.09.2022, 15:20 22231
В Актау группа религиозных экстремистов пыталась завладеть чужой квартирой
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - В Актау группа религиозных экстремистов пыталась завладеть чужой квартирой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

9 сентября поступила оперативная информация о вымогательстве денежных средств приверженцами деструктивного религиозного течения. Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 млн тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру", - информирует Polisia.kz. 


Сообщается, что задержаны четверо подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы. 

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 194 УК РК (Вымогательство). 
 
Ранее сообщалось, что "черные риелторы" убили и сожгли жителя Алматы с целью завладеть квартирой. 
 

В Кызылорде задержали подозреваемого в убийстве

20.09.2022, 14:43 23766
КЫЗЫЛОРДА. 20 СЕНТЯБРЯ - В Кызылорде в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали находящегося в международном розыске подозреваемого в убийстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мужчина скрывался от следствия, с прошлого года он находился в международном розыске по подозрению в убийстве", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что в 2021 году в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей. 
 
Оперативники задержали подозреваемого в одной из съемных квартир на территории города, где он скрывался. Он водворен в изолятор временного содержания УП Кызылорды. 

 
Ранее сообщалось, что в Костанае задержали подозреваемого в покушении на убийство. 
 

Приговор осужденному по делу о гибели казахстанки в Грузии оставлен без изменений

20.09.2022, 14:14 24751
Приговор осужденному по делу о гибели казахстанки в Грузии оставлен без изменений
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Приговор осужденному по делу о гибели казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии оставлен без изменений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 20 сентября 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения ввиду доказанности вины М. по предъявленному ему обвинению", - сообщает пресс-служба суда города Астаны. 

 
Отмечается, что приговор вступил в законную силу. 
 
В начале августа подсудимый признан виновным в изнасиловании и торговле людьми, совершенными группой лиц, повлекшими по неосторожности смерть потерпевшей. Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Приговор обжалован осужденным и его защитником. 
 

Они просили оправдать М. и вынести оправдательный приговор", - заявили в суде.

 
Напомним, казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. 
 
Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой. 
 
На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства". В конце мая суд санкционировал содержание под стражей подозреваемого по делу. 
 

В столице осудили членов транснациональной ОПГ по контрабанде золота в Турцию

20.09.2022, 12:31 27701
В столице осудили членов транснациональной ОПГ по контрабанде золота в Турцию
Фото: Pexels.com
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Районным судом № 2 Есильского района города Астаны был вынесен обвинительный приговор в отношении 14 подсудимых, двое из которых являются гражданами Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подсудимые обвинялись в участии в транснациональной организованной группе, а также совместно Е., Б. и О. в контрабанде золота в слитках и в песках, то есть перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, с сокрытием от таможенного контроля в особо крупных размерах из Казахстана в Турцию в период с 25 февраля 2017 года по 7 января 2021 года , сообщает пресс-служба столичного суда.
 
Вина всех подсудимых в совершении контрабанды золота доказана материалами уголовного дела.
 

Суд первой инстанции по совокупности уголовных правонарушений за участие в транснациональной организованной группе и контрабанду Я. и С. окончательно назначил 8 лет лишения свободы. Остальные за совершение экономической контрабанды осуждены по статье 234 УК РК и освобождены от наказания в силу положений Закона РК от 7 декабря 2021 года "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

 
Суд конфисковал в доход государства изъятое при задержании осужденных золото в количестве 18,7 килограмма и взыскал с них стоимость ранее вывезенного контрабандой золота.
 

Адвокаты и осужденные обжаловали приговор суда, просили оправдать Я. и С. по участию в транснациональной организованной группе, а также исключить взыскание стоимости вывезенного золота. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 16 сентября 2022 года указанный приговор изменен в отношении 5 осужденных в связи с освобождением от уголовной ответственности по истечении срока давности по одному эпизоду экономической контрабанды. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - заключили в суде.

 

Водитель грузовика в наркотическом опьянении сбил троих школьников в Уральске

20.09.2022, 12:12 28681
УРАЛЬСК. 20 СЕНТЯБРЯ - В понедельник, 19 сентября, в 14.10 32-летний водитель грузовика в наркотическом опьянении сбил троих школьников в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Управляя автомашиной ГАЗ-53, двигаясь по улице Доспанова, напротив автобусной остановки "30-я школа" 32-летний водитель допустил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. 
 
Дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса, пояснили в полции.
 
В результате ДТП несовершеннолетние, 2009, 2010 и 2011 годов рождения, госпитализированы в областную детскую больницу, информирует Polisia.kz.

 
Согласно медосвидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345, часть 1, УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

Жители Талгарского района перекрыли участок трассы, где на пешеходном переходе насмерть сбили школьника.
 

Жители Талгарского района перекрыли участок трассы, где на пешеходном переходе насмерть сбили школьника

20.09.2022, 11:54 28651
Жители Талгарского района перекрыли участок трассы, где на пешеходном переходе насмерть сбили школьника
КОНАЕВ. 20 СЕНТЯБРЯ - В Талгарском районе Алматинской области местные жители вышли на трассу и перекрыли дорогу после того, как на пешеходном переходе под колесами автомобиля погиб 10-летний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ДТП со смертельным исходом произошло в селе Жаналык. Водитель совершил наезд на ребенка. По предварительным данным, под колесами авто погиб 10-летний школьник. После смертельного случая жители села вышли на трассу и перекрыли дорогу", - сообщает Talgarnewskz.

 
 
В полиции уточнили, что трагедия произошла 19 сентября в 18.45. 
 

Водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген - Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека).
 
Назначены соответствующие экспертные исследования.
 

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