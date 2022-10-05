В Астане предпринимателя осудили за выписку фиктивных счетов-фактур

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Районным судом № 2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении предпринимателя по факту выписки фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимый в период 2020 и I квартала 2022 года организовал выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров от имени 10 подконтрольных ему предприятий, причинив при этом государству особо крупный ущерб на сумму 1 млрд 217 млн тенге, которые не были уплачены предприятиями-контрагентами в виде налогов.
И. как организатор преступления приобретал и регистрировал предприятия, через которые выписывал фиктивные счета-фактуры, подыскивал контрагентов, нуждающихся в таких услугах, обговаривал с ними условия сделок и в последующем обналичивал денежные средства", - отметили в суде.
Подсудимый вину признал полностью. Кроме того, его вина доказана показаниями свидетелей, результатами НСД, заключением судебно-экономической экспертизы, заключениями специалистов ДГД и другими материалами дела.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур, сроком на 6 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Конфискация имущества к нему не применялась, так как в ходе досудебного расследования наличие у осужденного имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, не установлено. Гражданский иск по делу заявлен не был. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что преступная группа в Акмолинской области обманула государство на более чем 184 миллиона тенге.