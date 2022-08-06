Преступная группа в Акмолинской области обманула государство на более чем 184 миллиона тенге

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Организованной преступной группой в период ее деятельности с февраля 2016 года по июль 2019 года в городе Кокшетау неоднократно выписывались фиктивные счета-фактуры в адрес предприятий-контрагентов без фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг с целью получения имущественной выгоды в виде процентов от общей суммы выписанных счетов-фактур. Полученные противоправным путем денежные средства распределялись между участниками организованной преступной группы", - сообщили в АФМ.
Общий ущерб, нанесенный государству ТОО "Фирма "Стройинвест Астана", ТОО "Алад-Кокше", составил более 184 миллионов тенге.
Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств в сумме полученных преступным путем с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в агентстве.