Пьяный акмолинец "заминировал" жилой дом в Кокшетау

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Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября на линию "102" центра оперативного управления УП Кокшетау поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что на территории жилого дома заложено взрывное устройство.

Район предполагаемого минирования был оцеплен, людей, находившихся в этой зоне, эвакуировали. В результате поисковых мероприятий специалисты - кинологи со служебными собаками и саперы-взрывотехники взрывное устройство не обнаружили, сообщает пресс-служба МВД РК.

Полицейские сразу же установили местного жителя, сообщившего о бомбе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу.

По данному факту полиция возбудила досудебное производство по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).