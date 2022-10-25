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В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца

24.10.2022, 14:43 11886
В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца
Актобе. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 октября в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе Рождество - Донское в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете обнаружен труп новорожденного, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
На место выехала следственно-оперативная группа.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.
 

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В Костанае девочка-подросток погибла под колесами автобуса

25.10.2022, 10:39 2516
В Костанае девочка-подросток погибла под колесами автобуса
Костанай. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае водитель автобуса насмерть сбил девочку 2010 года рождения.
 
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на улице Абая 24 октября. Сообщение в скорую помощь поступило в 14.30.
 

Прибывшая на место бригада констатировала биологическую смерть. Предположительная причина смерти: политравма, несовместимая с жизнью. По характеру полученных повреждений очевидно: шансов выжить у девушки не было", - сказано в сообщении регионального управления здравоохранения.

 
Водитель автобуса водворен в ИВС, сообщает kstnews.kz.

 

Пограничники задержали иностранцев на казахстанско-кыргызской границе

24.10.2022, 19:08 9151
Пограничники задержали иностранцев на казахстанско-кыргызской границе
Фото: пресс-служба КНБ РК
Тараз. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Пограничной службы КНБ РК задержали нарушителей государственной границы, сообщает пресс-служба комитета.
 
22 октября на участке пограничного отделения "Жасөркен" в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ и сотрудниками департамента КНБ по Жамбылской области задержаны четверо иностранных граждан, нарушивших государственную границу между Кыргызстаном и Казахстаном.
 
По данному факту компетентными органами проводятся оперативно-следственные действия.
 

Гражданин Узбекистана пытался провезти гашиш в Казахстан

22.10.2022, 20:32 41476
Туркестан. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного поста о том, что служебная собака по кличке Наоми учуяла запрещенные вещества у иностранца, направлявшегося из Узбекистана в Казахстан.
 
Полицейские остановили гражданина Узбекистана и провели обыск, в ходе которого в кармане брюк подозреваемого был обнаружен сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество, сообщает otyrar.kz.
 
Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это гашиш.
 
В настоящее время мужчина арестован. Проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".
 

Инцидент на кладбище Талдыкоргана прокомментировали в полиции

22.10.2022, 18:45 45036
Инцидент на кладбище Талдыкоргана прокомментировали в полиции
Фото: пресс-служба МВД РК
Талдыкорган. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео о разрытых захоронениях на кладбище в Талдыкоргане.
 
Сотрудники городской полиции выехали на место происшествия и подтвердили информацию. Установлены повреждения в трех местах захоронений на кладбище, расположенном у поселка Енбек. Родственников и близких умерших проинформировали ос лучившемся, сообщает МВД.
 
Предположительно, могилы могли раскопать животные. Все выдвинутые версии будут проверены в рамках уголовного расследования, зарегистрированного по статье 314, часть 1, УК РК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
 
Расследование находится в производстве УП Талдыкоргана и взято на контроль областным департаментом полиции. О результатах будет сообщено дополнительно.
 

В Караганде адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону

22.10.2022, 17:44 46326
Караганда. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде перед началом судебного процесса 36-летний адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону, сообщает Polisia.kz.
 

22 октября после передачи денежных средств в размере 6,5 млн тенге и $2,9 тысячи сотрудники УБОП задержали 36-летнего адвоката. В ходе обыска принадлежащей ему автомашины полицейские изъяли еще $3100", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

 
Отмечается, что юрист представлял потерпевшую сторону в уголовном деле, начатом по факту особо тяжкого преступления.
 

Лицо, проходящее по нему в качестве обвиняемого, предложило адвокату вознаграждение за подкуп потерпевшей стороны для дачи ложных показаний. Последний согласился выступить в качестве посредника", - добавили в полиции.

 
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 422 УК РК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, связанные с обвинением в особо тяжком преступлении).

 

В Костанайской области возбуждено два уголовных дела по факту смерти двух 6-летних братьев

22.10.2022, 17:19 46726
В Костанайской области возбуждено два уголовных дела по факту смерти двух 6-летних братьев
Фото:Polisia.kz
Костанай. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области начато досудебное расследование по факту внезапной смерти двух 6-летних братьев, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
 
По данным alau.kz, дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса: "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "Ненадлежащее выполнение профобязанностей медицинским или фармацевтическим работником".
 
Напомним, двоих братьев-близнецов в больницу Рудного доставили вечером 12 октября. Дети жаловались на слабость в ногах, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Им провели инфузионную терапию, их состояние улучшилось до удовлетворительного, они начали играть, и утром следующего дня их выписали по настоянию мамы.
 
Спустя 12 часов, женщина обнаружила сыновей без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала их биологическую смерть. Выяснением ее причины занимаются эксперты. Назначена и токсикологическая экспертиза, рассматривается и версия отравления ядовитыми веществами.
 

Промышлявшего в столичных мечетях вора задержали в Астане

22.10.2022, 15:13 49456
Промышлявшего в столичных мечетях вора задержали в Астане
Фото: Polisia.kz
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с помощью камер видеонаблюдения задержали серийного вора, орудовавшего в столичных мечетях.
 

С заявлением о краже в полицию обратился житель города, в мечети во время совершения молитвы у мужчины украли сотовый телефон. Смартфон мужчина поставил на зарядное устройство в дальней комнате", - сообщает Polisia.kz.

 
 
Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого.
 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя Костанайской области. Сотовый телефон стоимостью 150 тысяч тенге подозреваемый успел продать скупщику. Полицейские установили, что он причастен к совершению еще двух краж в мечети", - проинформировали в столичном ДП.

 
Мужчина дал признательные показания, по фактам кражи проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
 

Пистолет и наркотики обнаружили в машине у двух жителей Караганды

22.10.2022, 14:15 48511
Пистолет и наркотики обнаружили в машине у двух жителей Караганды
Караганда. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оружие и наркотики обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Карагандинской области в автомобиле под управлением 29-летнего жителя Караганды.
 

Кроме него, в салоне машины находился еще 28-летний пассажир. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. При этом второй задержанный признался, что под водительским сиденьем авто находится пистолет Макарова. Данное оружие и четыре патрона к нему изъяты. Экспертиза установила, что это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе", - сообщает Polisia.kz.  

 
 
Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
 

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