В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца

Актобе. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 октября в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе Рождество - Донское в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете обнаружен труп новорожденного, сообщает пресс-служба МВД РК.
На место выехала следственно-оперативная группа.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.