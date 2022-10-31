Застрелившего пару краснокнижных лебедей акмолинца задержали полицейские

Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области полицейские задержали 67-летнего местного жителя, застрелившего пару краснокнижных лебедей, сообщает Polisia.kz.
При проверке документов и транспортного средства в коляске мотоцикла полицейскими обнаружены туши двух лебедей и гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра. Необходимо отметить, что оружие зарегистрировано в ОВД, кроме того, у сельчанина имеется соответствующее удостоверение охотника", - проинформировали в полиции.
По словам акмолинца, о запрете охотиться на лебедей, занесенных в Красную книгу, он знал, но, увидев птиц, застрелил их.
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). Проводятся необходимые следственные процедуры.
Ранее сообщалось, что браконьеров с тушами сибирских косуль задержали в СКО.