Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали в СКО

Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали близ озера Жалтыр в Северо-Казахстанской области.
В полицию Кызылжарского района Северо-Казахстанской области поступил телефонный звонок, что возле озера Жалтыр неизвестные на внедорожнике Kia Sorento разделывают мясо животных. Выехавшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции были задержаны четверо мужчин. Установлено, что задержанные отстрелили две особи сибирских косуль и разделывали их", - сообщает Polisia.kz.
В ходе осмотра полицейские изъяли с места происшествия два ножа, карабины "Вепрь", гладкоствольное ружье и патроны.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК "Незаконная охота". Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области у браконьеров изъяли более 50 туш сайгаков.