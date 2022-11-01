В Алматы аферист брал миллионы тенге в качестве задатка за изготовление мебели

Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы лжемебельщик брал миллионные задатки за изготовление мебели. Мошенник задержан.
В отношении 37-летнего уроженца Мангистауской области зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Мошенничество".
Как рассказали полицейские, аферист входил в доверие к гражданам, заверяя, что делает мебель на заказ. По звонку заказчиков он выезжал на замеры, получал с клиента предоплату, которая составляла более миллиона тенге. А затем скрывался, информирует Polisia.kz.
Подозреваемый задержан в результате проведения оперативных мероприятий. На данном этапе расследования гражданин Д. изобличен в совершении 4 эпизодов мошенничества. Причем клиенты были из разных районов города", - сообщили в управлении дознания ДП города Алматы.
Отмечается, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.