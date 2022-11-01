В Алматы аферист брал миллионы тенге в качестве задатка за изготовление мебели

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ранее судимый 36-летний местный житель несколько раз ударил школьника кулаком в лицо и отобрал у него мобильный телефон.

С заявлением в полицию обратилась жительница города о том, что в обеденное время у ее 14-летнего сына неизвестный, применив физическую силу, отобрал телефон. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге.

В ходе расследования установлено, что школьник в 13.30 ждал автобус на остановке по улице Ш.Уалиханова. В это время к нему подошел неизвестный и, увидев в руках телефон, попросил сделать звонок другу.

Взяв мобильник, мужчина, разговаривая, постепенно уходил в сторону частного сектора. Мальчику ничего не оставалось как следовать за ним, дожидаясь, когда незнакомец отдаст телефон. Но злоумышленник завернул до заброшенной двухэтажки по улице Култегин. Здесь он несколько раз ударил ребенка кулаком в лицо и скрылся с телефоном", - информирует Polisia.kz .

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УП района "Байконыр" задержан 36-летний житель города, ранее неоднократно судимый. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж". Вещественные доказательства изъяты.





Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.