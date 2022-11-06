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Полиция Алматы предупреждает о новой схеме уличного мошенничества

05.11.2022, 14:06 28666
Полиция Алматы предупреждает о новой схеме уличного мошенничества
Фото: https://Polisia.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О новой схеме уличного мошенничества, которой пользуются злоумышленники, чтобы обмануть алматинцев, рассказали в полиции.
 

Схема следующая: молодой человек подходит к потенциальной жертве и сообщает о беде, приключившейся с ним. Незнакомец просит у прохожего разрешения воспользоваться его карточным счетом, куда якобы его родители должны отправить ему денежные средства. На самом деле отправитель перевода - соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счет отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества", - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

 
Полицейские Алматы рекомендуют принять максимальные меры, чтобы обезопасить себя и свое имущество от преступных посягательств.
 
  • не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они вам ни рассказали;
  • не допускайте посторонних к манипуляциям с вашим карточным счетом;
  • не передавайте свои персональные данные третьим лицам;
  • будьте более бдительными и менее доверчивыми.
 

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Пациент скончался в больнице: полиция Алматинской области расследует убийство

06.11.2022, 13:54 3521
Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября около 00.55 в УП Енбекшиказахского района Алматинской области из многопрофильной больницы пришло сообщение о поступлении пяти человек с различными ранениями, один из которых от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Создана следственно-оперативная группа.
 
Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего.
 

Спецоперация в Алматы: задержан наркосбытчик и содержатель порностудии

05.11.2022, 11:01 30616
Спецоперация в Алматы: задержан наркосбытчик и содержатель порностудии
Фото: Polisia.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продавца "синтетики" и содержателя порностудии задержали в одном из ночных клубов Алматы.
 
Молодого человека 2002 года рождения, работавшего в ночном клубе барменом, выследили оперативники. Наркосбытчик был задержан на рабочем месте с поличным.
 

При личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Сделка не состоялась", - сообщает Polisia.kz.

 
Изъятый наркотик оказался мефедроном.
 

Оперативные и специальные мероприятия были проведены и в отношении одного из постоянных посетителей этого клуба - 26-летнего гражданина М. Был проведен санкционированный обыск по его месту жительства. Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны 6 человек. Их личности сейчас проверяются", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.


 
Содержатель притона, по данным оперативников, к тому же являлся основателем порностудии, расположенной в элитном микрорайоне Алматы.
 

Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, они наркозависимые, зельем их снабжал гражданин М. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад. В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов). Основное уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 297, часть 1, УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - резюмировал Алмагамбетов.

 
За сбыт наркотиков в особо крупном размере наркоторговцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
 

Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области

05.11.2022, 10:07 31536
Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области
Талдыкорган. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области у браконьеров изъяли почти тысячу сайгачьих рогов.
 

4 ноября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ были задержаны трое мужчин, у которых обнаружено более 100 килограммов сайгачьих рогов. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщает Polisia.kz.

 
У задержанных изъято 953 штуки сайгачьих рогов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся все необходимые следственные действия.

Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге.

Так, несмотря на запрет, злоумышленники продолжают отстреливать сайгаков ради рогов. Только в августе оперативники изъяли у браконьеров две крупные партии рогов сайги в Уральске и в Улытауской области.  

 

Крал золото из багажа пассажиров: в аэропорту Актау задержали грузчика-вора

04.11.2022, 16:02 44056
Крал золото из багажа пассажиров: в аэропорту Актау задержали грузчика-вора
Фото: Polisia.kz
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
 
От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау - Анталия и Актау - Алматы.
 

В линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау - Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в своем багаже. Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилете авиарейсом сообщением Актау - Алматы у себя дома в багаже обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из желтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 тысяч тенге", - сообщает Polisia.kz.

 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта.
 

Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие", - сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

 

Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, осудили в Актау

04.11.2022, 15:28 45486
Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, осудили в Актау
Фото: Depositphotos
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, приговорили к пяти годам лишения свободы в Актау.
 

Мужчину обвиняли по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

 
Согласно материалам уголовного дела, мужчина, предложив услугу по дезинсекции от насекомых своей знакомой, обработал ее квартиру опасным для жизни ядом первой категории "Квикфос", который запрещен к применению на территории Республики Казахстан.
 

В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ алюминий фосфид, из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и ее мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного человека другой человек потерял свою жену и дочь", - сообщили в прокуратуре.

 
По приговору суда мужчину осудили на пять лет.
 
В надзорном ведомстве отметили, что при обработке жилых помещений от насекомых следует обращаться в специализированные организации.
 

Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики изъяли у браконьеров в Атырауской области

04.11.2022, 15:18 45956
Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики изъяли у браконьеров в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики обнаружили полицейские в гараже у браконьеров в Атырауской области.
 

При обыске в гараже были обнаружены рыба частиковых видов весом 101 кг, осетровые весом 20 кг и наркотические вещества. Кроме того, в гараже одного из подозреваемых было изъято 5 моторных лодок и незарегистрированное двуствольное ружье 16-го калибра", - сообщает Polisia.kz.

 
В настоящее время в отношении трех подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных).
 
 

 

Убийцу пожилых супругов в Алматы посадили на 20 лет

04.11.2022, 13:53 48061
Убийцу пожилых супругов в Алматы посадили на 20 лет
Фото: Pexels
Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд Алматы приговорил убийцу пожилой пары к 20 годам лишения свободы.
 

Судом установлено, что подсудимый искал лиц, страдающих алкоголизмом, или одиноко живущих престарелых людей, чтобы стать их опекуном и потом завладеть имуществом", - сообщает Zakon.kz.

 
Сведения о престарелой паре мошеннику передал знакомый, который в свою очередь получил их от полицейского. После этого он пришел домой к пенсионерам и попытался уговорить пожилую женщину оформить на него опеку, но она стала его выгонять. Тогда он задушил женщину и ее больного супруга, после чего скрылся с места преступления.
 
В суде преступник заявил, что действовал спонтанно и не хотел убивать потерпевших.
 
Другие подсудимые заявили, что, передавая преступнику сведения о пенсионерах, они предполагали, что он будет действовать законно.
 
Cуд признал мошенника виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.
 
Другой подозреваемый признан виновным в недонесении о преступлении, ему назначено 4 года лишения свободы. Полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено 5 лет лишения свободы.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
Ранее в Кокшетау произошло жестокое убийство супружеской пары пенсионеров.
 

Браконьер убил краснокнижного архара в Туркестанской области

04.11.2022, 13:26 48061
Браконьер убил краснокнижного архара в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Туркестанской области задержали браконьера с разделанной тушей краснокнижного архара.
 

Во время ежедневных отработок инспектор природоохранной группы Байдибекского РОП Алмас Сериков заметил в горной местности человека на лошади, остановил и спросил, что он здесь делает. Также у полицейского вызвал подозрение мешок, который житель нес с собой. Внутри мешка было обнаружено свежее мясо неизвестного убитого животного. При опросе подозреваемый пояснил, что туша принадлежит архару, которого он снял на сотовый телефон", - сообщает Polisia.kz.

 
Молодой человек, занимающийся выпасом скота, поймал архара вместе со своими собаками. После чего разделал тушу, но на обратном пути был задержан полицейским.
 
Факт зарегистрировали по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.
 
Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что за незаконную добычу редких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена строгая ответственность - ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

Архары занесены в Красную книгу Казахстана. Периодически животные попадают в объективы фотоловушек.
 

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