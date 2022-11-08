В Алматы арестованы члены ОПГ по торговле новорожденными

Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы арестованы пятеро членов преступной группы, причастных к шести фактам торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления, сообщил на брифинге начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.
В августе текущего года полиция выявила факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления в Алматы.
Как рассказал глава департамента по борьбе с оргпреступностью, группа лиц, в том числе сотрудник районного ЗАГСа, по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей, и бездетных пар. Также подозреваемые занимались подделыванием свидетельств о рождении.
Сумма сделок варьировалась от одного до двух миллионов тенге, подделка документов и выдача справок доходила до 700 тысяч тенге", - отметил спикер.
На сегодня установлена причастность ОПГ к шести фактам торговли новорожденными.
Так называемые продавцы и покупатели проживали в разных городах Казахстана.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Торговля несовершеннолетними".
Задержаны пять подозреваемых, все арестованы.
Ранее в ходе форума по вопросам противодействия торговле людьми в РК Канат Нурмагамбетов подчеркнул, что дети - это наиболее уязвимая группа риска, которая часто становится объектом преступления и поэтому нуждается в особом внимании.
По его словам, в разработанном МВД проекте закона "О противодействии торговле людьми" предусмотрены поправки в закон о миграции населения в части определения порядка выезда граждан, не достигших 16 лет, из Казахстана.