МВД провело спецоперацию по задержанию группы вымогателей в Акмолинской области

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Кокшетау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате спецоперации в Акмолинской области сотрудниками подразделений департамента по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны 6 участников преступной группы, подозреваемых в вымогательстве у местных предпринимателей, сообщает Polisia.kz.
Возраст участников группы варьируется от 26 до 32 лет. Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback", - проинформировали в МВД.
На сегодняшний день установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области.
По оперативной информации, подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались "воровской идеологии", распространяя ее среди молодежи, систематически отправляли так называемый грев в места лишения свободы. Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве, где для выдвижения претензий использовались надуманные предлоги", - рассказали в полиции.
В ходе обысков у них изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие. По данным фактам проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство". Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.