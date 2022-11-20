В Туркестанской области полицейские задержали иностранца, находившегося 20 лет розыске

Актау. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскного мероприятия "Браконьер" на одном из городских рынков была изъята рыба осетровых пород. Всего изъято девять штук. Их общий вес составил 13 кг 850 г.

К уголовной ответственности будут привлечены 52-летняя женщина и 40-летний мужчина, сообщает " Лада ".

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Подозреваемым может грозить штраф в размере до 3000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.