В Мангистауской области на берегу Каспия задержали браконьеров с 14 кг осетрины

Фото: ДП Мангистауской области

Актау. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября сотрудники природоохранной полиции совместно с военнослужащими Пограничной службы в Тупкараганском районе на берегу Каспийского моря задержали двух граждан Казахстана.

У мужчин обнаружена рыба осетровой породы в количестве семи штук, общим весом более 14 кг, сообщает " Лада ".

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

За это предусмотрен штраф в размере до 3000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.