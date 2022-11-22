Вайнерам Туребаеву и Шерниязову продлили арест

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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову - казахстансикм вайнерам суд вновь продлил арест на месяц, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.
18 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Т. и подозреваемого Ш. в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц", - говорится в сообщении суда.
Мейржану Туребаеву арест продлен до 18 декабря 2022 года, Мейирхану Шерниязову - до 19 декабря 2022 года.
Напомним, вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали в апреле этого года. Их обвиняют в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды.