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Генпрокуратура РК: частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге

02.12.2022, 09:39 16371
Генпрокуратура РК: частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге
Фото: Depositphotos
Данные средства должны были быть перечислены на счета взыскателей
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Органами прокуратуры при содействии Республиканской палаты частных судебных исполнителей проведены проверки своевременности и полноты перечисления частными судебными исполнителями (ЧСИ) денежных средств, взысканных с должников за 2021-2022 годы.

Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавших перечислению на счета взыскателей", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.


В частности, по данным ведомства, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда. Эти средства он перечислил экс-начальнику департамента по исполнению судебных актов Астаны. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге.

Кроме того, в Алматы ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге.

Аналогично ЧСИ, перечислив на свой депозит 13,6 млн тенге, получил вознаграждение около 5 млн тенге.

Также 7 карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге.

В другом случае ЧСИ в Алматы использовал в личных целях 400 тысяч тенге, предназначенные для несовершеннолетней воспитанницы детского дома "Жанұя".

В Павлодаре ЧСИ 3 года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тысяч тенге. Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей. В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его и заместителю. Другие их коллеги 4,7 млн тенге направили своим женам и родственникам", - проинформировали в Генпрокуратуре.


Сообщается, что по выявленным фактам хищения и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований.

Также по акту надзора прекращены лицензии 7 ЧСИ, 2 приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.
 

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Республиканская палата ЧСИ прокомментировала информацию о хищении судоисполнителями более миллиарда тенге

02.12.2022, 17:32 10556
Республиканская палата ЧСИ прокомментировала информацию о хищении судоисполнителями более миллиарда тенге
Ряд судебных исполнителей были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счета
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республиканской палате частных судебных исполнителей прокомментировали информацию о хищении судебными исполнителями более миллиарда тенге, сообщает пресс-служба палаты.


Республиканская палата в марте текущего года направила письмо в Генеральную прокуратуру о проведении проверки деятельности отдельных частных судебных исполнителей на предмет своевременности перечисления взысканных сумм взыскателям. В результате прокурорской проверки у 6 ЧСИ Карагандинской области выявлены факты неперечисления сумм взыскателям. Вместе с тем в ходе досудебного расследования указанными ЧСИ были представлены подтверждающие документы о получении денег взыскателями, в связи с чем уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления", - проинформировали в пресс-службе.


Также сообщается, что в отношении столичного судебного исполнителя, снявшего со счета должника 289 млн тенге и перечислившего их взыскателю по алиментам, идет судебное разбирательство по лишению лицензии.

Касательно алматинского ЧСИ, якобы использовавшего на личные цели 400 тысяч тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома "Жанұя", факты не подтвердились, так как указанные деньги были перечислены судебным исполнителем взыскателю по неверным реквизитам, в связи с чем был возврат, но в последующем ЧСИ полностью перечислил указанную сумму", - сообщили в палате.


Отмечается, что факты, приведенные в отношении павлодарского ЧСИ, имели место в 2018 году, который в том же году был лишен лицензии.

По всем остальным фактам, указанных в представлении Генеральной прокуратуры, республиканской палатой совместно с органами юстиции проведены служебные проверки, в ходе которых хищение денежных средств не установлено, так как в материалах имелись документы, доказывающие получение взыскателями взысканных сумм", - заявили в пресс-службе.


Вместе с тем ряд судебных исполнителей были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счета.

По итогам проверки республиканская палата совместно с Министерством юстиции проводит работу законодательно-организационного характера по недопущению нарушений порядка ведения банковских счетов для хранения средств, поступивших по исполнительным производствам", - добавили в палате.


Ранее сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге.
 

Канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в СКО

02.12.2022, 15:34 12636
Фото: Polisia.kz
Задержана 29-летняя жительница Петропавловска
Петропавловск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Северо-Казахстанской области ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков. Задержана 29-летняя жительница Петропавловска, которую подозревают в доставке из Астаны особо крупной партии "синтетики" для дальнейшей расфасовки и распространения на территории областного центра.

При личном обыске у горожанки изъято 20 свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. По месту жительства полицейские обнаружили полимерные пакеты с таким же веществом, а также упаковочные материалы, мерные приспособления и электронные весы с наслоениями вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик α-PvP, известный также под названием "соль". Общий вес изъятого составил 1 килограмм 113 граммов", - сообщает Polisia.kz.


Кроме того, в гараже 51-летнего отца задержанной полицейские обнаружили арсенал незарегистрированного оружия. В него входили изготовленные кустарным образом муляжи автоматов ППШ, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-К, пневматическая винтовка ИЖ-38, газовый пистолет PERFECTA, патроны к охотничьему и нарезному оружию, свыше 2 тысяч строительно-монтажных патронов и учебная граната Ф-1.

Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы и ружье пригодны к производству выстрелов. Со слов мужчины, он коллекционирует оружие как любитель. Сейчас следствие устанавливает происхождение оружия и боеприпасов у ранее не судимого петропавловца", - отметили в полиции.

 

Разбойное нападение на АЗС в Алматы: налетчики задержаны

02.12.2022, 13:30 14181
Разбойное нападение на АЗС в Алматы: налетчики задержаны
Фото: Polisia.kz
Оба злоумышленника приехали в Алматы из других регионов
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматы задержали двух налетчиков, совершивших разбойное нападение на автозаправочную станцию. Преступники похитили 100 тысяч тенге и два мобильных телефона.

Нападение на автозаправочную станцию произошло во втором часу ночи. Двое неизвестных в масках с гвоздодером и топором в руках ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы деньги, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры", - cообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.


Подозреваемых задержали в тот же день. Как заявили в полиции, оба злоумышленника приехали в Алматы из других регионов с целью устроиться на работу, но, по всей вероятности, не смогли придумать более легкого способа заработка.

Налетчики водворены в ИВС. Их личности полицейские проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

 

В Жамбылской области за три дня изъято 12 единиц оружия и около 100 патронов

02.12.2022, 10:25 15781
Фото: Polisia.kz
Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу
Тараз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области с 28 по 30 ноября изъято 12 единиц оружия и около 100 патронов различного калибра.

Среди изъятого оружия 2 мелкокалиберные винтовки ТОЗ-16 и ТОЗ-8, двуствольное нарезное охотничье ружье ИЖ-56 "Белка", 2 обреза и 7 гладкоствольных ружей, сообщает Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, сотрудниками полиции на окраине города обнаружено самозарядное гладкоствольное ружье МР-153 калибра 12 мм без боеприпасов с механическим стиранием заводских номеров.

Кроме того, 29 ноября в крестьянском хозяйстве, расположенном в 10 км от села Буркитбаева Сарысуского района, в сарае обнаружены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 калибра 5,6 мм, одноствольное охотничье ружье ИЖ-18Е калибра 12 мм, 19 патронов и 58 гильз такого же калибра.

В тот же день еще в одном крестьянском хозяйстве, расположенном в песковой зоне Жамбылского района, обнаружено одноствольное охотничье ружье ИЖ-18 ЕМ калибра 16 мм.

На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. Всего с начало года полицейскими изъяты 673 единицы огнестрельного оружия, в том числе 131 автомат и 232 пистолета", - проинформировали в полиции.


Ранее сообщалось о задержании в регионе межэтнической ОПГ по сбыту героина.
 

Дело Стати: отцу и сыну предъявили обвинения в мошенничестве и попытках повлиять на суд

01.12.2022, 15:59 26306
Дело Стати: отцу и сыну предъявили обвинения в мошенничестве и попытках повлиять на суд
Фото: news.ivest.kz
Обвинительный акт в Люксембурге свидетельствует о достаточном количестве улик у следственного судьи, чтобы доказать их вину
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Молдавским нефтегазовым инвесторам, выигравшим арбитражный суд на 506 миллионов долларов против Казахстана около 10 лет назад, в Люксембурге предъявлены обвинения в попытке повлиять на решение инстанции, о чем свидетельствуют документы, поданные в суд Техаса.

Как сообщает издание "Молдавские ведомости" Анатолия Стати и его сына Габриэля Стати обвиняют в подлоге документов, мошенничестве в суде и отмывании денег.

Обвинительный акт в Люксембурге свидетельствует о достаточном количестве улик у следственного судьи, чтобы доказать их вину.

Страна обнародовала обвинения в судебном разбирательстве с целью получения разрешения вызова в суд Артура Лунгу, бывшего директора нескольких компаний-инвесторов Стати, который также был финансовым директором. По словам государства, он может предоставить информацию, которая станет ключевой в ходе уголовного расследования. Казахстан также занимается поиском информации, необходимой для судебного разбирательства в Нидерландах и Бельгии, где Стати пытался привести приговор в исполнение", - пишет издание.


В декабре 2017 года Стати получил письменное извещение о признании арбитражного решения, которое было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба решения были основаны на ограниченном количестве доказательств, которые не включали новых.

В ноябре 2020 года апелляционный суд в Брюсселе полностью удовлетворил иск Казахстана о факте мошенничества, несмотря на возражения Стати.

Теперь апелляционный суд вынес решение в пользу Республики Казахстан, подтвердив таким образом, что Стати участвовал в крупномасштабной мошеннической схеме. Отсюда следует, что арбитражное решение не подлежит признанию или исполнению.

Для справки:

Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group. В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы.

Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.

Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд куб. м природного газа в год. По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.  
 

В Алматы изъят арсенал оружия, похищенного в ходе январских событий

01.12.2022, 13:46 30561
В Алматы изъят арсенал оружия, похищенного в ходе январских событий
Фото: Depositphotos
Оружие было похищено из одного из оружейных магазинов мегаполиса
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спецоперацию провели сотрудники алматинского УБОП при содействии представителей ДКНБ по городу Алматы. Изъят арсенал оружия, сообщает Polisia.kz.

Задержан гражданин Ж., 1984 года рождения, в доме которого было обнаружено и изъято восемь нарезных карабинов, одно ружье, оптический прицел и два охотничьих ножа", - рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Алматы Жанат Нургалиев.


Сообщается, что тайник был спрятан в подсобном помещении.

По оперативным данным, этот арсенал был похищен в январе этого года с одного из оружейных магазинов мегаполиса. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 291, часть 3, УК РК. Другие обстоятельства устанавливаются", - сказал Жанат Нургалиев.


 

Межэтническая ОПГ по сбыту героина ликвидирована в Жамбылской области

01.12.2022, 10:13 32631
Межэтническая ОПГ по сбыту героина ликвидирована в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
У задержанных изъято 1,28 килограмма героина
Тараз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом полиции Жамбылской области проведена масштабная спецоперация в отношении межэтнической организованной преступной группы, участники которой занимались сбытом героина в особо крупном размере в Жамбылском регионе.

30 ноября проведены одновременные задержания шестерых участников преступной группы.

У задержанных изъято 1 килограмм 280 граммов наркотического средства героина, а также наркотические средства - гашиш, марихуана высушенная и синтетическое наркотическое средство, информирует Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
 

Родственник Боранбаева арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ

30.11.2022, 20:51 37951
Родственник Боранбаева арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ
Фото: Depositphotos
Также арестованы два сотрудника Агентства
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий действительно выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства, сообщает пресс-служба АФМ.

Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. - Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения сотрудникам оперативных подразделений.

По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.

По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.

Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.

Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".

Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
 

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