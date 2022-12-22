Жителя столицы осудили за подготовку государственного переворота и теракта

Рассказать друзьям

Актау. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военно-следственные органы проводят досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Актауского гарнизона. Его подозревают в изнасиловании своей дочери.





Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и по части 3 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних), сообщает портал InAktau.kz.





В отношении указанного военнослужащего суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие факты совершения насилия военнослужащими над детьми в Мангистауской области не зарегистрированы. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщил заместитель главного военного прокурора Сакен Ермекбаев.





По неофициальным данным, подозреваемым - военнослужащий морской пехоты. Пострадавшей 11 лет. Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода. В семье воспитывается еще она девочка, помладше, - ей удалось заснять происходящее на камеру, информирует издание.





По данным Министерства обороны Республики Казахстан, подозреваемого уволили из рядов Вооруженных сил задолго до случившегося.





Ранее в Актау в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы подозревался тренер по каратэ.



