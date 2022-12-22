21.12.2022, 17:23 29836
Жителя столицы осудили за подготовку государственного переворота и теракта
Фото: pexels.com
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вступил в силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении жителя столицы, обвиняемого в подготовке государственного переворота и теракта. Апелляционной коллегией по уголовным делам суда Астаны приговор оставлен без изменения.
Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан. Ему назначено 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
Как сообщили в пресс-службе суда города Астаны, 28 октября 2022 года районным судом № 2 Сарыаркинского района города Астана ему был вынесен обвинительный приговор.
Ш. изучал и слушал религиозные лекции проповедников, чья деятельность запрещена на территории РК вступившими в законную силу судебными актами. Ш., нарушая принятую присягу сотрудника органов внутренних дел, задался преступным умыслом, направленным на совершение насильственного захвата власти и изменения конституционного строя страны, стал искать единомышленников для собрания протестной массы людей, пропагандировал свои радикальные террористические идеи, призывая свидетелей участвовать в незаконном митинге 17 мая 2022 года в Астане, после чего совершить террористический акт в здании посольства иностранного государства и в здании государственного органа, спровоцировать массовые беспорядки, насильственным путем захватить власть в стране и установить шариат", - проинформировали в суде.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда. 13 декабря 2022 года апелляционной инстанцией приговор в отношении Ш. оставлен без изменений. Приговор суда вступил в законную силу", - заключили в суде.
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22.12.2022, 09:48 4296
Военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау
Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода
Актау. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военно-следственные органы проводят досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Актауского гарнизона. Его подозревают в изнасиловании своей дочери.
Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и по части 3 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних), сообщает портал InAktau.kz.
В отношении указанного военнослужащего суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие факты совершения насилия военнослужащими над детьми в Мангистауской области не зарегистрированы. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщил заместитель главного военного прокурора Сакен Ермекбаев.
По неофициальным данным, подозреваемым - военнослужащий морской пехоты. Пострадавшей 11 лет. Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода. В семье воспитывается еще она девочка, помладше, - ей удалось заснять происходящее на камеру, информирует издание.
По данным Министерства обороны Республики Казахстан, подозреваемого уволили из рядов Вооруженных сил задолго до случившегося.
Ранее в Актау в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы подозревался тренер по каратэ.
21.12.2022, 19:55 22206
В природном резервате "Ертіс орманы" выявлены многочисленные нарушения
Сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства
Фото: utv.ru
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области проведена проверка деятельности резервата "Ертіс орманы" по вопросу обеспечения пожарной безопасности, соблюдения лесного законодательства и принимаемых мер в сфере охраны, защиты, пользования лесным фондом, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что на протяжении 9 лет "Ертіс орманы" использует устаревший комплексный план организации и ведения лесного хозяйства (лесоустроительный проект), что привело к ненадлежащему государственному управлению лесным фондом. В ходе выборочного обхода территории "Ертіс орманы" прокурорами выявлена незаконная рубка в объеме 331 кубического метра, ущерб от которой составил 4,6 млн тенге (возбуждено 13 уголовных дел)", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, установлена незаконная заготовка древесины.
Лес вывозится на существующие пилорамы как на территории резервата, так и на сопредельной территории области Абай, тогда как в пределах охранной зоны запрещена установка распиловочных устройств. Ежегодно высаживая лесные культуры, "Ертіс орманы" не достигает планового показателя приживаемости в 70%. Фактически она составляет 30%-46%. Выделенные на эти цели бюджетные средства в размере 1,6 млрд использованы неэффективно", - заявили в прокуратуре.
Также, отметили в ведомстве, имеются существенные недостатки в материально-техническом обеспечении деятельности лесных хозяйств.
Изношенность техники составляет 75%. Острым остается вопрос отсутствия профильных специалистов. 69 работников (22%) не соответствует квалификационным требованиям, в том числе установлены факты использования подложных документов (дипломов) при трудоустройстве (возбуждено 2 уголовных дела). На должность государственных инспекторов "Ертіс орманы" назначаются лица, которые ранее привлекались за совершение уголовных правонарушений, в том числе по фактам кражи леса", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при наличии кредиторской задолженности в 42 млн тенге необоснованно выплачены премии в сумме 35,2 млн тенге
Кроме того, сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства, заявили в прокуратуре.
Древесные отходы уничтожаются в пожароопасный период. Подобные действия нанесли ущерб на сумму 30 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Результаты проверки 14 декабря рассмотрены на совместной коллегии прокуратур Павлодарской и Абайской областей.
Уполномоченным и правоохранительным органам поручено принять необходимые меры по улучшению качества и организации работы, а также сохранению и восстановлению уникального ленточного бора Прииртышья", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" произошел пожар.
21.12.2022, 18:26 26331
Генпрокуратура заявила о хищении более 43 млрд тенге при строительстве дорог в РК
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО "КазГерСтрой". Имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку восьми ПСД. Причем речь идет о 600 млн тенге. Также было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации "по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге", - цитирует zakon.kz сообщение пресс-службы.
Отмечается, что для хищения бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в 10 случаях применялись материалы, не соответствующие стандартам.
Чиновники закрывали глаза и на задолженности подрядчиков по невыполненным договорным обязательствам и неустойкам. В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 млрд тенге, а неустойки исчисляются 636 млн тенге", - цитирует informburo.kz сообщение Генпрокуратуры.
Вопросы у прокуратуры вызвала и реализация инвестпроекта по внедрению системы взимания платы. Связаны они был с тем, что цена за услуги поставщика ТОО "Computer Vision Technologies" была завышена в три раза и составила 138,8 млрд тенге.
По всем фактам присвоения и растраты средств, а также злоупотребления должностными полномочиями возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием займется Антикоррупционная служба и АФМ. Нарушения, уточнили в Генпрокуратуре, принесли ущерб на сумму более 45 млрд тенге.
Прокуроры предотвратили потери бюджета на 24 млрд тенге и отменили итоги незаконных тендеров на 17,3 млрд тенге", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport.
21.12.2022, 15:44 31336
Нападавших на женщин серийных грабителей задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по горячим следам задержали двух серийных грабителей, которые нападали на женщин в вечернее время в центре города.
О нападении в полицию сообщила потерпевшая, сообщает Polisia.kz.
По словам девушки, вечером в микрорайоне Самал двое неизвестных выхватили из ее рук сотовый телефон. Сумма ущерба составила 330 тысяч тенге. Подозреваемых задержали по горячим следам.
После допроса и очной ставки парни дали признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят и в процессуальном порядке возвращен владелице. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело", - сообщил начальник управления Медеуского района Ильяс Омирсериков.
По его словам, установлена причастность злоумышленников к 5 подобным ограблениям. Один из задержанных уже был судим за грабежи.
21.12.2022, 12:05 35171
Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест
Его обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест на месяц, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Астаны.
20 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы, сказано в сообщении ведомства.
Напомним, Мухамедиулы обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". По данным антикоррупционного ведомства, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.
21.12.2022, 11:46 35696
Житель столицы готовил теракт и вербовал людей в целях захвата власти
Ему назначено 15 лет лишения свободы
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вступил в законную силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении жителя столицы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ему назначено 15 лет лишения свободы.
Апелляционной коллегией по уголовным делам суда Астаны приговор оставлен без изменения.
20.12.2022, 17:41 58331
Руководителя Костанайской теплоэнергокомпании осудили на 4 года
Фото: Depositphotos
Костанай. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Костанайский областной суд приговорил директора КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскара Бекпаганбетова к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Этим же приговором осуждены руководители предприятий ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" Рустем Зиннатуллин и ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулеген Турлугулов к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях", - сообщили в ведомстве.
По его информации, будучи директором КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания", Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге.
Напомним, сегодня в Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов.
Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства заявил, что средний возраст теплоэлектроцентралей в Казахстане составляет более 60 лет, а средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%. Глава ведомства предложил проверять ТЭЦ 4 раза в год, а также увеличить штрафы для руководителей энергетических предприятий.
20.12.2022, 17:29 56286
В Алматы задержали вооруженных серийных грабителей
Трое мужчин напали на прохожего
Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Серийные грабители с обрезом задержаны в частном секторе Алматы.
По информации полиции Медеуского района, трое мужчин в половине девятого вечера напали на прохожего: применив силу, отобрали у него сотовый телефон и другое имущество.
Комплекс оперативных мероприятий, в том числе мониторинг систем видеонаблюдения города, позволил нам в течение дежурных суток установить марку автомашины, на которой передвигались налетчики, а также их личности. Это местные жители, 1992, 2003 и 2004 годов рождения. Автомобиль подозреваемых был блокирован на улице Таттимбета", - сообщает Polisia.kz.
Спецоперация по задержанию злоумышленников проведена при содействии полицейского спецназа.
При обыске в салоне авто было обнаружено ружье, переделанное под обрез. По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза. Его происхождение, принадлежность и причастность к каким-либо преступлениям будет доподлинно установлена по результатам данного исследования", - констатировал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
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