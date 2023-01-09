08.01.2023, 19:41 19431
В Талдыкоргане установили сбыт партии сайгачьих рогов
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Аксуского района при попытке незаконно сбыть партию сайгачьих рогов, сообщает МВД РК.
«8 января задержание подозреваемого произведено полицейскими при содействии сотрудников Погранслужбы Комитета национальной безопасности и спецназовцев Нацгвардии. Мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Аксуского района, пытался незаконно сбыть партию сайгачьих рогов», - информирует Polisia.kz.
Сообщается, при обыске у задержанного изъяты две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук.
Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Задержанный находится под стражей.
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09.01.2023, 11:58 2361
АФМ обещает вознаграждение за информацию о нахождении шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Шестеро членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске, напоминает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", - говорится в сообщении ведомства.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.
Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ: 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение", - добавили в АФМ.
Напомним, что в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы, организатор Коспаев Елдос, а также его доверенные лица Имашев Ерлан и Шалин Руслан объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения - содержание под стражей.
09.01.2023, 09:50 5976
Бизнесмен вымогал у чиновника 50 млн тенге в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудники УБОП задержали бизнесмена, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег у чиновника из Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
В полицию Шымкента обратился руководитель одного из государственных учреждений. Мужчина сообщил, что частный предприниматель под угрозой распространить информацию, порочащую его деловую репутацию, требует 50 млн тенге. Заявление оперативники зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК "Вымогательство".
Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался житель мегаполиса, который ранее участвовал в конкурсе по госзакупу. Однако проиграл и в этом обвинил потерпевшего. Полицейские задержали его с поличным во время передачи 45 млн тенге, из которых 40 млн тенге были муляжами", - проинформировали в полиции.
Подозреваемый находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.
09.01.2023, 08:18 7691
В ходе спецоперации МВД и КНБ ликвидирована крупная нарколаборатория в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Алматинской области.
7 января силами МВД и КНБ по месту производства наркотиков с поличным задержан организатор нарколаборатории, наладивший масштабное производство синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг психотропного вещества "мефедрон" и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков", - сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - проинформировали в МВД.
Ранее сообщалось, что восемь граждан Украины организовали подпольные нарколаборатории в Алматинской области.
06.01.2023, 20:37 78216
У жительницы Уральска изъял более килограмма "синтетики"
Размер изъятого вещества определен как особо крупный
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 декабря в Уральске полицейские остановили Opel Corsa под управлением 45-летней женщины. В ходе обыска в ее сумке были обнаружены 3 свертка, обмотанные изолентой, а также 74 расфасованных пакета с порошкообразным веществом серо-бежевого цвета со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли предметы, используемые для упаковки наркосодержащих препаратов для их дальнейшей продажи.
Согласно сводной таблице наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров размер изъятого вещества определен как особо крупный.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297, часть 1, УК РК "Незаконное хранение, перевозка наркотических средств, в целях сбыта". За сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере законодательно предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
06.01.2023, 14:15 94801
Тонны опиатов и оружие: участников крупной ОПГ задержали в Казахстане
Фото: КНБ РК
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности задержал участников крупной наркогруппировки, причастной к сбыту опиатов в различных регионах страны.
По результатам оперативной разработки в Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонны данного опиата", - сообщили в комитете.
В рамках второго этапа операции, при получении 1 тонны макового сырья в Усть-Каменогорске был задержан наркокурьер. Одновременно, в Караганде оперативники КНБ взяли под стражу организаторов наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.
В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.
Следствие установило, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц", - проинформировали в КНБ.
Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.
Напомним, 4 января КНБ сообщил о задержании в Байконуре 18 лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы. Их задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России.
На их счету - похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи.
Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили в КНБ.
06.01.2023, 14:00 95371
Руководителей управления экологии Алматы подозревают во взяточничестве
Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы расследует уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Мурата Жексембаева, которого подозревают во взяточничестве.
Расследуется уголовное дело в отношении врио заместителя руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" Жексембаева М.С. и других лиц КГУ по статье 366 часть 3 УК РК "Получение взятки", - говорится в ответе на официальный запрос редакции Zakon.kz.
Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Ранее сообщалось, что Антикор проводит расследование в отношении руководства нацкомпании "Казгеология". Чиновников подозревают в необоснованном повышении окладов и отпускных выплат членам правления в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.
06.01.2023, 11:43 100306
Криминальному авторитету Джумагельдиеву продлили арест на два месяца
Арест продлен до 7 марта 2023 года
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, суд продлил арест на два месяца, сообщили в городском суде Алматы.
29 декабря 2022 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года", - проинформировали в суде.
Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
5 января генпрокурор РК Берик Асылов рассказал, что во время январских погромов Арман Джумагельдиев действовал под руководством куратора из КНБ.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор.
05.01.2023, 17:14 130486
Суд над Сериком Кудебаевым начался в Талдыкоргане
Экс-главу департамента полиции Алматинской области судят по статье "Превышение власти или должностных полномочий"
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Талдыкорган. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане началcя суд по делу экс-главы департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.
Как передает агентство Sputnik Казахстан из зала суда, адвокат обратилась к суду с ходатайством прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления и события преступления в действиях своего подзащитного.
Просим вас прекратить данное уголовное дело и вернуть в строй генерал-майора генерал-майора Кудебаева, всю жизнь посвятившего беззаветному служению Родине, честно исполнившему свой долг в самых непредвиденных, опасных и чрезвычайных ситуациях, и сейчас несправедливо преследуемого в уголовном порядке за сохранение жизни сотен граждан и в целях упреждения возрастания протестных настроений", - предложила адвокат.
Напомним, сегодня Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
Напомним, Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских беспорядках. Он и другие должностные лица департамента полиции обвиняются по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".
В период январских событий Серик Кудебаев был назначен комендантом Алматинской области во время режима ЧП.
В апреле стало известно, что Кудебаев уволен из органов внутренних дел.
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