В Алматы родителей девушек, избивавших сверстниц, привлекли к ответственности

В 2019 году "в ущерб национальным интересам Боранбаев, Серді, Наханов, Жанұзақ разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств путем приобретения российского газа не напрямую, а через подконтрольную компанию ТОО "Азиягаз Чунджа", где Боранбаев и Наханов являлись соучредителями"

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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане началось судебное разбирательство по делу олигарха Кайрата Боранбаева. Его обвиняют в многомиллиардных хищениях в национальной компании QazaqGaz.





По материалам обвинительного акта, в 2019 году "в ущерб национальным интересам Боранбаев, Серді, Наханов, Жанұзақ разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств путем приобретения российского газа не напрямую, а через подконтрольную компанию ТОО "Азиягаз Чунджа", где Боранбаев и Наханов являлись соучредителями", - сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на предоставленные судом материалы дела.





Как заявляет сторона обвинения, у "Азиягаз Чунджа" отсутствовала инфраструктура для транспортировки российского газа по магистральным газопроводам, компания не могла обеспечить его международный транзит, так как имеет лишь газораспределительные сети в Уйгурском районе Алматинской области.





По версии следствия, ТОО технически никак не могло осуществить поставки и выступило лишь номинальной "прокладкой" между национальными газовыми операторами Казахстана и России для получения коррупционной прибыли.





Серді в сговоре с Боранбаевым и другими лицами договорились с руководством ООО "Газпром экспорт" о заключении контракта с ТОО "Азиягаз Чунджа" на поставку российского газа в Казахстан по 145 долларов США за тысячу кубометров газа. И это несмотря на наличие действующего прямого контракта между "Газпром экспорт" и QazaqGaz на поставку российского газа и наличие возможности увеличения поставляемого объема газа путем прямого заключения контрактов", - говорится в материалах дела.





Также сообщается, что в июле 2019 года Серді в нарушение устава QazaqGaz, без вынесения вопроса на рассмотрение правления якобы дал незаконное указание заместителю гендиректора по закупкам Николаю Рубанову заключить контракт с ТОО "Азиягаз Чунджа" на приобретение газа по цене от 167,32 до 176,98 долларов США (68-72 тысяч тенге) за 1000 кубометров, то есть почти в 3 раза дороже, чем при покупкке напрямую.





Рубанов, допрошенный в качестве свидетеля в суде, отметил, что не хотел подписывать договор на закуп газа у ТОО "Азиягаз Чунджа".





Решение о закупе газа должно было быть утверждено корпоративным решением, однако решение не было утверждено правлением и поэтому я не хотел подписывать договор. Я спрашивал, почему мы не можем купить газ напрямую? После неоднократных отказов подписать договор меня вызвал к себе Серді и сказал, что подписание договора согласовано с высшим руководством, и я понял, что надо подписать", - рассказал замгендиректора.





Согласно данным обвинения, ТОО "Азиягаз Чунджа" не несло никаких затрат, поскольку этот газ транспортировался по сетям, принадлежащим НК "КазМунайГаз".





Как установило следствие, на заседании правления QazaqGaz Жанұзақ, введя в заблуждение членов правления, указал, что сделка с ТОО "Азиягаз Чунджа" является прибыльной и позволит получить прибыль, а непринятие положительного решения по заключению контракта приведет к риску дефицита газа. Таким образом, Боранбаев и его подельники завуалировали свои преступные действия под видом обычной гражданско-правовой сделки, которая являлась заведомо невыгодной для государства", - говорится в материалах обвинения.





По данным дела, заключение противоправной сделки привело к ущербу в 14,5 миллиарда тенге. Один из подозреваемых - Ибулла Серді - объявлен в розыск.





Обвинение отмечает, что на похищенные средства в дальнейшем приобреталась дорогостоящая недвижимость и автомобили, а часть денег выводилась за границу.





Ранее прокурор озвучил обвинение по делу Боранбаева в суде. По его данным, подсудимые с 2019 по 2020 годы совершили сделку по поставке товарного газа по завышенной стоимости. Похищенные 14,5 млрд тенге легализовали под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.





Суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.





В ноябре родственник Боранбаева был арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ.





Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.



