В Актюбинской области полицейские изъяли более тысячи рогов сайги   

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Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 января, суд рассмотрел уголовное дело в отношении граждан А., А., Т., К., Б. и К. по обвинению в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы по статье 217, часть 3, пункты 1, 2, статье 262, части 1, 2, УК РК.





Как сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе, А. создал и руководил организованной группой, а также создал и руководил финансовой пирамидой ТОО "Выгодный Депозит", то есть организацией по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов вкладчиков, обратившихся позже, совершенное преступной группой, в особо крупном размере с 30 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года, в составе которой принимали участие А., Т., К., Б., К.





Уголовное дело рассмотрено по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и части 1 и 2 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК. Перед судом предстали шесть человек, дело состоит из 840 томов.





Нанесенный в результате деятельности финпирамиды ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека. Уголовные правонарушения совершены в трех областях Казахстана.





А. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. В его действиях признан рецидив преступлений, местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.





А., Т., К., Б., К. каждому восемь лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сообщили в суде.