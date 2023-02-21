В Жамбылской области погоня за вооруженным преступником попала на видео   

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Байконур. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой комплекса "Байконур" признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения 35-летним местным жителем преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - Прокуратурой комплекса "Байконур" признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения 35-летним местным жителем преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба надзорного органа.





Следствием установлено, что 16 февраля подозреваемый на КПП № 3 города Байконур из мести за действия полицейских по пресечению мелкого хулиганства нанес удар одному из сотрудников полиции.





В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела в прокуратуре комплекса поставлен на контроль.





Ранее восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России. В группировку входили граждане Казахстана и России. Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.



