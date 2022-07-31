В Алматы полицейские устроили погоню за грабителем

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ИЮЛЯ - В Ульбинский ОП УП Усть-Каменогорска поступило обращение пяти девушек, ставших жертвами мошенника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23-летний житель города под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы. Общая сумма ущерба составила около 3,4 млн тенге, сообщает Polisia.kz

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. Выяснилось, злоумышленник по наработанной схеме обещал своим знакомым помочь финансово, оформив денежный заем в микрофинансовой организации, однако, воспользовавшись доверчивостью знакомых, оформил на них товарный кредит.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190, часть 1, УК РК "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.