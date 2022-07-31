В Алматы полицейские устроили погоню за грабителем

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, нападавший стал душить молодого человека, требуя у него ключи от мопеда. Инцидент произошел около пяти часов вечера на пересечении улиц Северное кольцо и Геологов.
Ограбленный юноша сразу же сигнализировал о случившемся в полицию. Первыми отреагировали экипаж патрульной полиции "Буран-161" и следственно-оперативная группа. Они получили ориентировку и стали преследовать злоумышленника. "По горячим следам" задержан гражданин Б., 1984 года рождения, ранее уже имевший судимость. Он был задержан у себя дома, в душевой. Двухколесное транспортное средство изъято и в процессуальном порядке возвращено владельцу", - проинформировал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.