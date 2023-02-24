23.02.2023, 10:08 56446

Девять граждан Пакистана пытались незаконно проникнуть в Казахстан

В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование
Девять граждан Пакистана пытались незаконно проникнуть в Казахстан
Фото: t.me/knbgov_kz
Тараз. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Девятерых граждан Исламской Республики Пакистан задержали на границе Казахстана с Кыргызстаном, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

15 февраля 2023 года военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и отдела полиции Меркенского района задержаны 9 граждан, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу в Республику Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.


В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в январе казахстанские пограничники выявили 54 лица с двойным гражданством.
 
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Теги:ЗадержаниеГраницаКНБПакистан

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24.02.2023, 19:37 3211

В Акмолинской области главу Центра занятости населения осудили за взятки

Государству причинен ущерб в 800 тыс. тенге
В Акмолинской области главу Центра занятости населения осудили за взятки
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель центра занятости населения Аршалынского района с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство.

В результате государству причинен ущерб в крупном размере - на 800 тыс. тенге. Урон чиновница возместила в полном объеме.

Кроме того, как оказалось, будучи экс-руководителем центра занятости населения женщина заключала договора с компанией о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных. Директор ТОО за покровительство и заключение в будущем новых договоров заплатил ей 560 тыс. тенге.

Бизнесмена также осудили за дачу взятки. Подсудимые вину признали, поэтому уголовное дело рассматривали в согласительном производстве.

Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге, а предпринимателю - 11 180 000 тенге. Также они лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане.

Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.

В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.

В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
 
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Теги:чиновницаВзяткаШтраф
24.02.2023, 19:07 4521

Майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане

Полицейский оштрафован на 7,5 млн тенге, плюс пожизненный запрет занимать должности на государственной службе
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом №2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Е. по ст.24 ч.3 - ст.190 ч.3 п.2 УК, сообщает пресс-служба суда.

Следствием установлено, что Е. являясь заместителем начальника отдела полиции управления полиции района "Алматы" ДП Астаны пообещал потерпевшей за 1 млн тенге прекратить уголовное дело в отношении ее сожителя. После получения денег Е. был задержан сотрудниками управления собственной безопасности.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимым Е.

По условиям процессуального соглашения прокурор просил назначить Е. наказание в виде штрафа в размере 7,5 кратной суммы похищенного имущества (7,5 млн тенге).

Е. вину в предъявленном обвинении полностью признал и раскаялся. Потерпевшая согласилась с заключенным процессуальным соглашением и мерой наказания.

Е. признан виновным в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое должностным лицом.

Санкция ст.190 ч.3 п.2 УК предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штрафом от 10 до 20-кратного размера похищенного имущества.

Согласно требованиям ст.55 ч.3 и 56 ч.3 УК размер штрафа при заключении процессуального соглашения и за неоконченное преступление не может превышать 7,5-кратной суммы похищенного имущества.

По итогам рассмотрения процессуального соглашения Е. признан виновным по ст.24 ч.3 - ст.190 ч.3 п.2 УК и осужден к штрафу в размере 7,5 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Е. также лишен специального звания майор полиции.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.

В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.

В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
 
24.02.2023, 18:23 6461

Астанчанину грозит до 15 лет лишения свободы за поставку и сбыт мефедрона

При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб"
Астанчанину грозит до 15 лет лишения свободы за поставку и сбыт мефедрона
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 лет лишения свободы грозит астанчанину за поставку и сбыт мефедрона в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.

Была получена оперативная информация в отношении жителя Астаны, который занимался поставкой и сбытом мефедрона в особо крупном размере, как в самой столице, так и за ее пределами. По данному факту было начато досудебное производство по пункту 5 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием электронных и информационных ресурсов)", - проинформировали в полиции.


При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб", в каждом из которых от 10 до 30 расфасованных закладок. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом - мефедрон общим весом 843 грамма.

Сообщается, что 35-летний астанчанин не успел спрятать закладки по тайникам. Также наркополицейские изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором имеется переписка c куратором по продаже наркотических средств и фотоотчет о сбыте мефедрона.

23 февраля подозреваемый был заключен под стражу. Полицейскими продолжается работа по установлению других участников преступной деятельности", - добавили в полиции.


Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.

25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.

20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.

16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
 
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Теги:АстанаПоставкимефедрон
24.02.2023, 18:05 9431

В Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия

Большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам
В Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия
Фото: КНБ РК
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в городе Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия, задержаны организатор и его пособники, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Данной операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой была задокументирована схема поставок, сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов", - проинформировали в пресс-службе.


Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети.

Фото: КНБ РК

Преступный бизнес был ликвидирован. Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам", - сообщили в КНБ.


По данным комитета, из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками и другое).

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что КНБ РК ликвидировал международный наркоканал.
 
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Теги:ОружиеКНБспецоперация
24.02.2023, 12:14 18701

Дело о рейдерских захватах: задержан переправивший членов ОПГ через госграницу

Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры
Дело о рейдерских захватах: задержан переправивший членов ОПГ через госграницу
Фото: Depositphotos
Тараз. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод членам организованной преступной группы "Коспаев", сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 УК РК (Рейдерство) и статье 262 УК (Организация преступной группы и их участие в них) члены ОПГ "Коспаева" Шалин, Имашев и Коспаев.

По имеющейся информации, указанные лица покинули страну через госграницу расположенного на территории Жамбылской области.

10 ноября 2022 года отделом полиции Кордайского района зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 394 УК (Организация незаконной миграции). 11 ноября .2022 года постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа", - проинформировали в Генпрокуратуре.


В ведомстве отметили, что подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим от деятельности ОПГ по захвату компаний составила свыше 18 млрд тенге.

14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщили в пресс-службе АФМ.


В феврале текущего года двух фигурантов данного дела отпустили под домашний арест.
 
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Теги:ЗадержаниеГраницаОПГрейдерство
24.02.2023, 10:47 21031

Шестерых иностранцев с поддельными документами задержали при попытке въехать в Казахстан

В отношении граждан Таджикистана ведется разбирательство
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании пограничниками шестерых граждан Республики Таджикистан с поддельными документами.

По информации КНБ, 22 февраля в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска "Шарбакты" Павлодарской области задержаны 6 граждан Республики Таджикистан.

В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы", - рассказали в ведомстве, добавив, что в отношении данных граждан проводится разбирательство.


Ранее сообщалось, что девять граждан Пакистана пытались незаконно проникнуть в Казахстан.
 
23.02.2023, 17:31 48591

Насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению в Мангистауской области

Областной суд пересмотрел приговор по апелляционной жалобе адвоката потерпевших
Насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
Мангистау. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Насильнику двоих детей в Мангистауской области пересмотрели приговор в сторону ужесточения. Он приговорен к пожизненному заключению.

Судом первой инстанции М. был признан виновным в том, что он, являясь сожителем Н., неоднократно совершал развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетних детей и ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет", - сообщили в пресс-службе облсуда.


В апелляционной жалобе адвокат законного  представителя потерпевших, указывая на мягкость назначенного наказания, просил изменить приговор в отношении насильника и назначить ему пожизненное лишение свободы.

Апелляционной коллегией установлено, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует содеянному М. деяний, т.к. осужденный совершил особо тяжкое преступление, в отношений 2 малолетних потерпевших", - говорится в информации суда.



Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции отменен. Подсудимому назначено пожизненное лишение свободы.

В связи с тем что дело рассмотрено в закрытом режиме, иные подробности не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.

Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери. Отбывать наказание извращенец будет в исправительном учреждении максимальной безопасности.
 
23.02.2023, 13:35 53356

В 2022 году из Казахстана экстрадировано 80 иностранных преступников - Генпрокуратура

По категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году из Республики Казахстан экстрадировано 80 иностранных преступников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

В 2022 году нами было рассмотрено более 90 запросов иностранных государств о выдаче, из которых удовлетворено 80. Основными партнерами Казахстана являются Россия, Узбекистан и Кыргызстан, с которыми отмечается наибольший объем взаимодействия по вопросам экстрадиции. Данное обстоятельство обусловлено схожестью правовых систем государств, близостью их географического расположения и интенсивностью миграционных потоков", - проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.


Сообщается, что по категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, интеграция Казахстана в мировое сообщество позволяет нам эффективно взаимодействовать и с иностранными партнерами из стран дальнего зарубежья. Правовой основой такого сотрудничества являются двусторонние и многосторонние договоры, участником которых является наше государство.

Со странами, с которыми отсутствуют договоры об экстрадиции, вопросы о выдаче лиц рассматриваются на основе действующего в международном праве принципа взаимности. При этом мы руководствуемся требованием обоюдного признания деяния преступлением. В частности, за последние годы нами были выданы разыскиваемые лица по запросам компетентных органов США, Турции, Литвы", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что своевременно и качественно оказываемая правоохранительным органам иностранных государств правовая помощь в вопросах экстрадиции во многом способствует положительному рассмотрению казахстанских запросов о выдаче лиц нашими зарубежными партнерами.

В целом проводимая в этом направлении работа позволяет изобличить скрывшихся преступников и, главное, воспрепятствовать их уходу от установленной законом уголовной ответственности за совершенные преступления", - добавили в Генпрокуратуре.


Ранее в Генпрокуратуре рассказали об экстрадированных в Казахстан за убийство, торговлю людьми и хищения.
 
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Теги:РКэкстрадицияПреступник

 

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