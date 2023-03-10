В Астане пресечена деятельность нелегального криптообменника с оборотом в $34 млн  

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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор убийце врача-гастроэнтеролога в Алматы, сообщает в пресс-служба Алматинского городского суда.





Апелляционный суд вынес вердикт убийце врача Юрия Шумкова, сообщает tengrinews.kz.





Суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения", - цитирует inform.kz сообщение в пресс-службы суда.





Напомним, 16 января суд вынес приговор убийце известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова.





Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана: статья 99 "Убийство"; статья 115 "Угроза"; статья 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"; статья 291 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", статья 380 "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".





Он признан виновным в совершении убийства в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти, и ему назначено 18 лет лишения свободы.



