На юге Казахстана готовился теракт с использованием взрывчатки

В Астане восемь членов радикальной религиозной ячейки подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также в иных преступлениях

Фото: Polisia.kz

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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана, - Предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.





По данным КНБ, наряду с этим в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. 8 ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.





По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще 4 гражданина Казахстана.





В рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма. Усилены меры по повышению эффективности противодействия "лжетерроризму", - рассказали в пресс-службе ведомства.