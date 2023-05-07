Пограничники изъяли у браконьеров и отпустили на волю около трехсот осетров и семь тюленей на Каспии  

Предотвращен ущерб государству на сумму более 588 млн тенге

Фото: КНБ РК

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Актау. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 30 апреля пограничными службами Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами РК проведен очередной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.





КНБ РК





В ходе рейдовых мероприятий в приграничных водах Казахстана на Каспии задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова, рассказали в КНБ.





КНБ РК





В естественную среду обитания были выпущены 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и 7 тюленей.





КНБ РК





На браконьеров наложено более 1,6 млн тенге административных штрафов. Пограничники предотвратили ущерб государству на сумму более 588 млн тенге.



