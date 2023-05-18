Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ КоспаеваДесятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
На ранчо Коспаева в Алматинской области содержались медведь и львы
Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ. Это в том числе и зона отдыха на Капчагайском водохранилище, сообщает телеканал КТК.
Шалин сказал: "Если ты сейчас сорвешь сделку, тебе будет плохо". Им нужна была эта зона отдыха. Они настроились ее "купить". Угрожали нам. У нас не было выбора. Уже был страх, уже была агрессия", - рассказала одна из жертв преступной группы.
Кроме того, в Алматинской области сам Коспаев захватил целое ущелье, где без всяких разрешительных документов построил настоящее ранчо. В этом имении он держал не только лошадей. В домашнем зоопарке содержались медведь и пара африканских львов.
В роскошном доме - мини-кинотеатр, плавательный бассейн, тренажерный и банкетный залы. В этом же особняке несколько лет удерживали женщину, которая готовила еду, занималась уборкой и регулярно подвергалась насилию", - говорится в репортаже.
По словам пострадавшей, она работала с осени 2017 года.
Поначалу все было нормально. Я убирала дом и еще готовила еду. Но мне не давали самой выходить в город. А потом стали издеваться. Однажды даже потушили об меня окурок. А потом стали насиловать. Это длилось не один год", - рассказала женщина.
В феврале в Жамбылской области установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод членами организованной преступной группы "Коспаев".
Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим от деятельности ОПГ по захвату компаний составила свыше 18 млрд тенге.