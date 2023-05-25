23.05.2023, 15:22 29541
Подпольную нарколабораторию выявили на рыболовной станции возле Астаны
В ходе проведения обыска станции изъяли 55 кустов конопли в горшках
Фото: polisia.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольную лабораторию по выращиванию конопли нашли на рыболовной станции возле Астаны, сообщает Polisia.kz.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое жителей города в возрасте 49, 48 и 47 лет, которые занимались выращиванием дикорастущей конопли. При обыске у одного из мужчин, который проживал в частном доме, в бане обнаружено 6 кустов конопли и 26 кустов, выращиваемых в горшках", - сообщили в полиции.
Также обнаружено оборудование - вентиляторы для растений, лампы температурного режима, сухие и жидкие удобрения. В ходе расследования установлено, что мужчины работали на рыболовной станции возле озера Коктал. Горшки с кустами конопли перевозили и выращивали в подпольной лаборатории на территории хозяйства.
Кроме того, в ходе проведения обыска станции изъяли 55 кустов конопли в горшках, 9 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом. В настоящее время задержанные мужчины взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
Ранее алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию.
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25.05.2023, 13:39 12976
В 2022 году свыше 700 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект постановления "Об утверждении комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы "Бала қорғау".
В 2022 году 719 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности (2020 год - 833, 2021 год - 920)", - сообщается в тексте документа.
Рост преступлений в отношении половой неприкосновенности наблюдается в Павлодарской на 57% (с 23 до 36), Актюбинской на 48% (с 21 до 31), Мангистауской на 9% (с 32 до 35), Северо-Казахстанской на 6% (с 31 до 33) областях и Алматы на 15% (с 46 до 53). Наибольшее количество преступлений против половой неприкосновенности отмечается в Алматинской (87), Карагандинской (70) и Туркестанской областях (63). Итого за 3 года совершено 2472 преступления против половой неприкосновенности. Вместе с тем, на учете органов внутренних дел состоит около 9 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитывается более 12 тысяч детей.
При этом на сегодняшний день в сфере защиты детей от насилия наблюдаются следующие системные проблемы, требующие решения:
- отсутствует сеть республиканских специализированных реабилитационных центров для детей, ставших жертвами, свидетелями насилия, а также детей, имеющих аутодеструктивное поведение;
- отмечается недостаточная работа с неблагополучными семьями;
- ослаблена работа социального педагога, ввиду его отсутствия во многих организациях образования;
- нет единого видения ведения медико-социального учета, который направлен на оказание комплексной помощи всей семье;
- отсутствует алгоритм реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекс мер по коррекции поведения потенциальных насильников;
- ни одним из центральных государственных органов не введена система ведения единого учета всех форм насилия в отношении детей;
- социальные педагоги и педагоги-психологи школ распределяются без учета численности детей в школах, большая загруженность данных специалистов значительно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса и уровень благополучия обучающихся в организации образования.
Целью данного проекта постановления является создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы", - сообщается в документе.
Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;
- ежегодное снижение количества преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;
- снижение количества суицидов и их попыток среди несовершеннолетних;
- увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;
- снижение количества смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.
Также отмечается, что реализация проекта не предусматривает сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА".
Напомним, количество правонарушений в отношении детей и подростков выросло за год на 11%.
25.05.2023, 10:37 14336
Подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки задержали в Туркестанской области
Здоровье несовершеннолетней стабильное
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Туркестан. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Арыси задержан полицией по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.
21 мая в Арысский РОП поступило сообщение от местного жителя. По его заявлению полицейскими был задержан подозреваемый, житель Арыси, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован по статье УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия.
По информации полиции, здоровье несовершеннолетней стабильное. Согласно заключению экспертизы каких-либо телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время девочка находится дома с родителями.
Напомним, житель Жетісу несколько раз пытался изнасиловать несовершеннолетнюю сестру друга.
В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.
24.05.2023, 16:34 47186
Экс-депутату Кайрату Кудайбергену продлили арест
Кудайберген будет находиться под стражей до 21 июня
Фото: instagram/kudaibergen_kairat
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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-депутату Кайрату Кудайбергену продлили арест на месяц.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы 19 мая 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении К. до 1 месяца, то есть до 21 июня 2023 года", - информирует пресс-служба Алматинского городского суда.
Напомним, Кайрат Кудайберген был задержан 21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.
Экс-депутата обвиняют в том, что во время январских беспорядков Кудайберген организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева (Дикий Арман), поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
24.05.2023, 16:10 49826
Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
Фото: Depositphotos
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Конаев. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматинской области завершила досудебное расследование в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Им инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство. С санкции следственного суда подозреваемые находятся под стражей", - говорится в сообщении Антикора.
В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру Алматинской области для решения вопроса о направлении в суд.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, в конце декабря прошлого года Антикор задержал руководителя ГУ "Казселезащита" Карима Кокербаева. Его подозревают в коррупционном преступлении.
В период с 2013 по 2018 годы Кокербаев занимал должность акима Жамбылской области. До 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике. ГУ "Казселезащита" возглавлял с августа 2019 года.
20 января за взятки также арестовали директора парка Медеу Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева.
24.05.2023, 11:59 59631
Казахстанцев предупредили о росте активности телефонных и интернет-мошенников
В Алматы участилась случаи мошенничеств в отношении пожилых людей
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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев предупредили об участившихся случаях интернет-мошенничеств, а также аферистах, обманывающих пожилых людей.
По сведениям криминальной полиции Алматы, в мегаполисе участилась случаи мошенничеств в отношении пожилых людей.
В основной массе данные мошенничества совершаются путем телефонного звонка на домашние или сотовые телефоны потерпевших: мошенники представляются близкими родственниками (сын, дочь, внуки) и сообщают, что необходимо передать им денежные средства, чтобы разрешить ситуацию, которая якобы внезапно возникла с ними", - рассказали в департаменте полиции Алматы.
В полиции перечислили схемы по которым действуют мошенники:
- ваш близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди;
- ваш близкий родственник привлекается к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения;
- ваш близкий родственник находится в учреждении здравоохранения в тяжелом состоянии, для лечения которого необходимо крупная сумма денежных средств.
Граждан призывают быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, не поддаваться эмоциям, не называть данные своих близких родственников, предупредить пожилых граждан о таких видах мошенничества.
Предупредите близких родственников и друзей о подобных фактах мошенничеств, особенно лиц пожилого возраста. Если вам позвонил сотрудник полиции, то запомните, что сотрудники полиции не вправе просить денежные средства. Прежде чем начать разговор, собеседник должен представиться (назвать ФИО, должность, звание, место работы). Эти сведения вы должны перепроверить по каналу "102". Получив телефонный звонок от незнакомого лица, обратите внимание на то, что и как он хочет вам сообщить. Мошенники, как правило, стремятся торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. Любую полученную информацию необходимо проверить, не отправляйте и не передавайте денежные средства", - проинструктировали в ДП.
А жителей Карагандинской области предупредили об участившихся случаях интернет-мошенничеств.
С начала текущего года зарегистрировано 677 уголовных дел в отношении пользователей информационных систем. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями мошенников, составил 1 млрд 16 млн 179 тысяч тенге. С начала текущего года сотрудниками полиции установлено и задержано 12 лиц за совершение многоэпизодных преступлений в сфере информационных систем", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.
Он отметил, что одним из наиболее распространенных видов и способов интернет-мошенничеств является "звонок под видом сотрудников банка" - 212 случаев. Из них Kaspi Bank - 52 факта, Нацбанк - 49 фактов, Евразийский банк - 35, "Народный банк" - 25 фактов, "Форте Банк" - 19, "Банк ЦентрКредит" - 10, "Хоум Банк" - 4, Ассоциация банков Казахстана - 3, "Жусан Банк" - 1. Причиненный ущерб псевдосотрудников банка составил около 400 млн тенге.
В некоторых случаях в преступлениях участвуют сотрудники финансовых организаций. Так, 17 мая текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником одного из банков. Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила личные данные клиента своему 33-летнему знакомому. Последний путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами 66-летний пенсионерки, причинив ущерб на 930 тысяч тенге. В настоящее время фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершенным аналогичным фактам, расследование продолжается", - рассказал замначальника областного ДП.
Уважаемые жители, если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка или от сотрудника финансового учреждение, это сразу должно вызвать у вас подозрение. Незамедлительно прервите звонок и перезвоните на горячую линию банка или на телефон 102 органов внутренних дел", - заключил Абиль Абильдин.
24.05.2023, 10:41 62011
Дело против Аблязова возобновили во Франции
В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд Франции признал недействительным решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении экс-руководителя казахстанского "Банка Туран Алем" Мухтара Аблязова.
В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил аннулировать все пункты постановления следственной палаты парижского Апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", - сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кассационного суда Франции.
В решении отмечается, что причин для прекращения судебного преследования нет, поскольку на момент подачи казахстанскими властями иска 17 июля 2017 года срок давности в отношении вменяемых Аблязову фактов не истек.
Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений.
В декабре прошлого года Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца. Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция. Между тем суд Нью-Йорка в октябре прошлого года предъявил Аблязову новые обвинения.
24.05.2023, 10:08 63411
Финпирамида MetaGo привлекла от вкладчиков более 124 млн тенге
Финпирамида организована под видом инвестиций в криптовалюту
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Четверо жителей городов Жезказгана, Алматы и Астаны подозреваются в организации финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По предварительной информации, организаторы финпирамиды вовлеки более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Указанные лица были установлены сотрудниками департамента АФМ по области Ұлытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.
24.05.2023, 10:00 64006
Девушку взяли в трудовое рабство в частном пансионате Астаны
Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы
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Костанай. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя отдела управления координации и занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Ж., директора Пешковского центра оказания специальных соцуслуг А. за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, торговлю людьми - эксплуатацию лица, превышение власти или должностных полномочий, а также руководителя частного пансионата "Забота" Б. за незаконное лишение человека свободы.
По информации портала alau.kz, в период с 8 декабря 2021 года по 5 апреля 2022 года обвиняемые незаконно перевезли страдающую психическим расстройством девушку из Пешковского центра оказания специальных соцуслуг в целях эксплуатации в частном пансионате "Забота" в качестве бесплатной рабочей силы.
Кроме того, сообщается, что в марте 2022 года Ж., используя свое служебное положение и превышая должностные полномочия, незаконно потребовала и безвозмездно получила от директора Лисаковского центра оказания специальных социальных услуг 60 памперсов для взрослых, причинив последнему ущерб на общую сумму 36 240 тенге.
Подсудимые вину в совершении уголовных правонарушений не признали в полном объеме.
Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы: Ж. сроком на 8 лет, А. - 6 лет 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Б. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.
Приговор не вступил в законную силу.
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