Алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию  

Фото: facebook/Сергей Алексеенок

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Тараз. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Девяти жителям Жамбылской области вынесли приговор по делу о январских событиях, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам, - Девяти жителям Жамбылской области вынесли приговор по делу о январских событиях, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.





Судом рассмотрено уголовное дело в отношении девяти лиц, обвиняемых в организации, участии и призыве к массовым беспорядкам, пособничестве организации массовых беспорядков, организации хищения огнестрельного оружия, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, посягательстве на жизнь, покушении на посягательство на жизнь, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статьи 272, часть 1, 2, 3; 28, часть 5, - 272, часть 1; 28, часть 3 - 291, часть 3, пункт 4; 291, часть 3, пункт 4; 24, часть 3, - 291, часть 3, пункт 4; 380-1, часть 2, пункт 10; 24, часть 3, - 380-1, часть 2, пункт 10; 287, часть 4, УК).





Судом установлено, что подсудимые С., Н., С., К., А., М., Н., С., Д., зная о том, что в стране происходят незаконные митинги, 4 января 2022 года организовали массовые беспорядки в Таразе, в ходе которых причинили серьезный ущерб путем взлома, погрома, поджога, разрушения, уничтожения, поломки имущества, с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.





Прокурор по совокупности преступлений просил назначить окончательное наказание Д. 20 лет лишения свободы; С., А., М., Н. назначить 7 лет лишения свободы; Н., С. назначить 6 лет лишения свободы, С. и К. назначить каждому 1 год 3 месяца лишения свободы, с применением закона об амнистии освободить из зала суда.





Представители потерпевших поддержали прокурора, наказание оставили на усмотрение суда.





Подсудимые М., Н., Д. вину не признали; С., Н., А. признали частично, С., К., С. свою вину признали.





Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской, пожарно-технической, строительно-экономической, автотовароведческой и судебно-товарной экспертиз, вещественными доказательствами", - сообщили в суде.





При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами - чистосердечное раскаяние подсудимых С., К., С., положительные характеристики, наличие малолетних детей у А., инвалидность у Н. Отягчающим обстоятельством признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.





Приговором суда по совокупности преступлений (по статье 291, часть 3, пункт 4, статье 24, часть 3, - 291, часть 3, пункт 4; статье 380-1, часть 2, пункт 10, статье 287, часть 4, УК) Д. окончательно назначено 16 лет лишения свободы. C. и А. (по статье 272, части 1, 2, УК) - 5 лет лишения свободы, М. (по статье 272, части 1, 2, УК) - 6 лет лишения свободы. Подсудимые С., К. признаны виновными по статье 272, часть 2, УК, а подсудимый С. признан виновным по статье 291, часть 3, пункт 4, статье 24, часть 3, - 291, часть 3, пункт 4; статье 287, часть 4, УК и с применением закона об амнистии освобождены из зала суда. Н. оправдан по статье 272, часть 1, УК в связи с недоказанностью вины, признан виновным по статье 272, часть 2, УК и с применением закона об амнистии освобожден из зала суда. Н. оправдан по статье 28, часть 5, - 272, часть 1, УК в связи с недоказанностью вины, признан виновным по статье 272, часть 2, статье 28, часть 5, - 291, часть 3, пункт 4, УК и с применением закона об амнистии освобожден из зала суда. Подсудимые С., Н. и М. оправданы по эпизоду в организации массовых беспорядков путем поджога, разрушения, уничтожения имущества с применениям насилия в здании департамента полиции, департамента госдоходов и управления полиции.





Приговор в законную силу не вступил.





18 апреля в межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.





24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.





Также 24 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Масимова К. (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "совершенно секретно".



