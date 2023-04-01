КНБ РК выявил очередной крупный канал контрабанды наркотиков  

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд приговорил казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам лишения свободы.





Дело рассматривали в суде № 2 Сарыаркинского района Астаны, информирует sputnik.kz.





Признать Кайрата Боранбаева виновным по статье 28, часть 5, статье 189, часть 4, пункт 2, и статье 218, часть 3, пункт 3, Уголовного кодекса. На основании статьи 58, часть 3, УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Боранбаеву и Наханову назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях субъектах квазигоссектора", - цитирует tengrinews.kz судью Назгуль Бапакову.





Дополнено 31.03.2023, 21.38





Оглашая приговор, судья Назгуль Бапакова сообщила, какое имущество Кайрата Боранбаева перейдет государству, информирует sputnik.kz.





Конфисковать имущество Боранбаева в доход государства - помещение и земельный участок в Алматы по улице Аль-фараби, денежные средства на счету в АО "Народный банк Казахстана" в сумме 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге, денежные средства на двух счетах в Народном банке в сумме 2 млрд 847 млн 877 тысяч тенге, арест на оставшуюся сумму на указанном счете сохранить", - цитирует zakon.kz судью Сарыаркинского районного суда.





Также судья сообщила об отмене ареста на некоторое имущество казахстанского бизнесмена, сообщает tengrinews.kz.





Арест, наложенный постановлением суда Астаны от 18 марта 2022 года на имущество Боранбаева - квартиру в городе Астане, частный дом в городе Алматы с земельным участком, после вступления в законную силу приговора отменить", - добавила судья.





Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.





Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.





Позже прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.





По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы.





Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики. Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.





Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".