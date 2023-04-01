31.03.2023, 09:21 56181
КНБ РК выявил очередной крупный канал контрабанды наркотиков
Фото: КНБ РК
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Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Казахстана нейтрализована деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков.
В ходе оперативной разработки установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещенных веществ на территорию Казахстана морским путем. Оперативниками детально определены маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия. Необходимо отметить об использовании членами наркогруппировки маломерных быстроходных судов, оборудованных современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение", - сообщили в пресс-службе КНБ.
26 марта 2023 года в Мангистауской области на завершающей стадии операции сотрудниками КНБ и спецподразделения "А" задержаны организатор наркоканала и трое его пособников.
Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества "метадон", - проинформировали в КНБ.
Материал по данному делу зарегистрирован в ЕРДР, следственные мероприятия проводятся во взаимодействии с органами прокуратуры.
Ранее сообщалось, что КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории.
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31.03.2023, 21:04 35416
Полицейские обнаружили более 100 кг наркотиков в гараже актюбинца
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 5 мешков, 170 штук спичечных коробков с растительным веществом зеленого цвета
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Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия в одном из гаражных кооперативов Актобе задержан 40-летний житель города по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 5 мешков (100 килограммов), 170 штук спичечных коробков с растительным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом (предположительно, марихуана), 200 штук пластинок (предположительно, гашиш). При личном обыске обнаружено 1 350 000 тенге.
По данному факту начато досудебное расследованное по статье 297, часть 1, УК.
В настоящий момент обыски продолжаются.
В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъято 755 килограммов наркотических средств, в том числе 270 килограммов марихуаны, 93 килограмма гашиша, 105 килограммов синтетических наркотиков.
31.03.2023, 17:20 43911
Кайрата Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд приговорил казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам лишения свободы.
Дело рассматривали в суде № 2 Сарыаркинского района Астаны, информирует sputnik.kz.
Признать Кайрата Боранбаева виновным по статье 28, часть 5, статье 189, часть 4, пункт 2, и статье 218, часть 3, пункт 3, Уголовного кодекса. На основании статьи 58, часть 3, УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Боранбаеву и Наханову назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях субъектах квазигоссектора", - цитирует tengrinews.kz судью Назгуль Бапакову.
Дополнено 31.03.2023, 21.38
Оглашая приговор, судья Назгуль Бапакова сообщила, какое имущество Кайрата Боранбаева перейдет государству, информирует sputnik.kz.
Конфисковать имущество Боранбаева в доход государства - помещение и земельный участок в Алматы по улице Аль-фараби, денежные средства на счету в АО "Народный банк Казахстана" в сумме 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге, денежные средства на двух счетах в Народном банке в сумме 2 млрд 847 млн 877 тысяч тенге, арест на оставшуюся сумму на указанном счете сохранить", - цитирует zakon.kz судью Сарыаркинского районного суда.
Также судья сообщила об отмене ареста на некоторое имущество казахстанского бизнесмена, сообщает tengrinews.kz.
Арест, наложенный постановлением суда Астаны от 18 марта 2022 года на имущество Боранбаева - квартиру в городе Астане, частный дом в городе Алматы с земельным участком, после вступления в законную силу приговора отменить", - добавила судья.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.
Позже прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы.
Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики. Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.
Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
31.03.2023, 14:16 48416
Группу взяточников и казнокрадов осудили в Астане
Все осужденные лишены права занимать должности в государственных учреждениях
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесен приговор в отношении группы предпринимателей и должностного лица госаудита, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
В суде № 2 района Байқоңыр города Астаны завершено рассмотрение дела в отношении представителей компании ОАО "Евраскон" (Азербайджанская Республика) Исмиева З., Гадирова Г. и директора ТОО "Аймереке" Байкенже А. Они подозревались в даче взяток должностным лицам департамента внутреннего государственного аудита Астаны за пересмотр итогов конкурсов государственных закупок", - сообщили в Антикоре.
Приговором суда от 27 марта указанные лица признаны виновными в покушении на дачу взятки. Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Кроме того, в подстрекательстве к даче взяток признаны виновными граждане Керейтбаев Б. и Шукенов Г. Они приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет. Также в неоднократном мошенничестве в группе лиц признан виновным специалист ДВГА Астаны Толеубаев Д. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.
Все указанные лица также лишены прав занимать должности в государственных учреждениях.
Судом также признан виновным родственник Толеубаева Д.К. - Акимбаев А.А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), который активно воспрепятствовал проведению следственных действий. Он применял насилие в отношении представителей власти, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений", - рассказали в Антикоре.
Суд ограничил ему свободу на 2 года и 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, ранее гендиректор "Алматинских тепловых сетей" был осужден за коррупцию. Суд оштрафовал его на 560 млн тенге. Также в Астане оштрафовали за взятку гендиректора "Астана-Зеленстрой".
31.03.2023, 08:50 56716
Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в области Жетысу
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, обнаружили в области Жетысу.
Факт зарегистрирован 29 марта в Кербулакском районе. Схрон нашли на обочине автодороги Когалы - Шаган местные жители, сообщившие о находке в полицию. Изъяты три пневматические винтовки калибра 4,5 и 6 мм BSA Ultrа, Action sport games и BSA Us. Установлено, что оружие похитили в январе 2022 года в одном из охотничьих магазинов Алматы", - сообщает Polisia.kz.
Собранный по факту материал вместе с изъятыми винтовками направлен в указанное подразделение полиции.
Ранее сообщалось, что всего в ходе январских событий было похищено около 3 тысяч единиц оружия.
Как сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев, в прошлом году из незаконного оборота изъято более 1100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.
30.03.2023, 14:50 89776
Серика Кудебаева доставят в суд принудительно
Фото: pexels
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Талдыкорган. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева доставят в суд принудительно, проинформировали в пресс-службе суда области Жетісу.
Как сообщили в пресс-службе, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кудебаева отложено на 3 апреля на 10.00.
В связи с тем, что подсудимый не явился на судебное заседание, сведений, подтверждающих уважительность, причин у подсудимого не имеются. В этой связи в соответствии со статьей 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе С. Кудебаева к указанному времени", - проинформировали в суде.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.
Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.
Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.
Ранее Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
30.03.2023, 12:45 93341
В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги
Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги и пошлины, сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны.
Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса (Освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий) они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий", - проинформировали в ведомстве.
В другом случае налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то что указанный контингент освобождался от их уплаты.
В данном случае налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов. По акту надзора прокуратуры незаконная практика в деятельности частных нотариусов и налоговиков исключена", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в 2021 году сенат утвердил новые пособия для людей с инвалидностью.
30.03.2023, 09:38 99331
ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге
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Караганда. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью департамента на транспорте пресечена преступная группа, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, информирует Главная транспортная прокуратура.
По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.
В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей", - рассказали в ведомстве.
На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.
С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.
Напомним, бухгалтеров Алматинского отделения КТЖ подозревают в крупных систематических хищениях.
29.03.2023, 19:13 92056
34 кг мефедрона - нарколабораторию ликвидировали в Жамбылской области
Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района
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Тараз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района. Здесь занимались подготовкой и последующей реализацией наркотиков в другие города Республики.
Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня, заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно контролировали лабораторию посредством видеонаблюдения.
Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков при поддержке прокуратуры.
Все подозреваемые были арестованы. Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
Ранее Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ. Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
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